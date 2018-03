Ariana Grande incinta? No, è sparita dai social per un altro motivo

Ariana Grande su Instagram: perché è sparita da mesi

Ariana Grande è incinta del fidanzato Mac Miller? Più di qualche fan l’ha sospettato dopo che la cantante ha cominciato a non postare più foto e video sul suo account Instagram e altri profili social. L’ultimo post della popstar risale allo scorso primo gennaio: cosa è successo ad Ariana? Ha deciso di non mostrarsi più perché sta subendo delle evidenti trasformazioni fisiche dovute al suo stato interessante? Sta seguendo la stessa tattica usata mesi fa da Kylie Jenner, che ha nascosto la dolce attesa della piccola Stormi? A quanto pare no. Secondo quanto fa sapere l’Hollywood Life, la Grande è sparita dalla realtà virtuale per un altro motivo, che poco c’entra con probabili pappe e pannolini.

Ariana Grande non è incinta di Mac Miller: il gossip

“L’assenza di Ariana Grande dai social network non dipende da una probabile gravidanza. La ragazza ha deciso di prendesi una salutare pausa da Instagram e Twitter. Tornerà presto per annunciare il suo nuovo album, che dovrebbe uscire a breve” ha assicurato una fonte all’Hollywood Life. L’ex stella Disney ha scelto di prendersi una pausa dalla fama e dalla notorietà anche per riprendersi dal doloroso concerto di Manchester. E sì, perché Ariana non ha ancora superato quel drammatico attentato che ha cambiato per sempre la sua vita e la sua carriera. “Superare quell’incidente per lei è difficile” ha fatto sapere un amico di Ariana. Che sta cercando di dimenticare così tanto dolore grazie alla presenza di Mac, con il quale l’amore, l’intesa e la passione aumentano giorno dopo giorno.

Ariana Grande e Mac Miller stanno ancora insieme

“Nessuna rottura tra Ariana e Mac: i due sono innamorati pazzi! Le cose tra di loro vanno benissimo ma è ancora troppo presto per mettere su famiglia. Anche se si amano al momento sono entrambi concentrati sulle rispettive carriere” ha puntualizzato l’Hollywood Life, che ha indagato sulle ultime vicende che riguardano la Grande.