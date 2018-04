Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati

Ariadna Romero e il Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli non stanno più insieme

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli, conosciuto ai più per il ruolo di Velino di Striscia la notizia. Secondo quanto scrive Diva e Donna, i due si sono lasciati da qualche settimana. Il motivo della rottura? Non è chiaro ma pare che l’arrivo del figlio Leonardo – che non ha neppure un anno di vita – abbia messo a dura prova Ariadna e Pierpaolo. Tanto che alla fine la coppia è scoppiata, a pochi mesi dal trasferimento a Roma. I rapporti tra la cubana e l’ex compagno restano comunque sereni per via del bambino nato a luglio 2017. Per il momento i diretti interessati non hanno confermato il gossip: l’ultima foto insieme risale allo scorso marzo ed è stata pubblicata su Instagram dalla modella e attrice.

Diva e Donna ha annunciato l’addio tra Ariadna e Pierpaolo

Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli stanno insieme dalla fine del 2015: per entrambi è stato un colpo di fulmine. La storia si è rivelata subito seria tanto che hanno messo al mondo un figlio ma la quotidianità e le difficoltà della vita hanno messo a dura prova il rapporto dei due. Pierpaolo e Ariadna sognavano di diventare marito e moglie ma per il momento non potevano: la Romero è già stata sposata in passato. Prima di conoscere Pretelli, infatti, la modella è convolata a nozze con il giocatore di basket Lorenzo Gergati.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero, carriera e vita privata

Pretelli è diventato famoso con il ruolo di Velino a Striscia la notizia. È opinionista dei programmi di Barbara d’Urso ma anche modello. Da poco ha lanciato un nuovo concorso di bellezza: Miss Perla del Tirreno. Ariadna, invece, è un’attrice e modella. Nata e cresciuta a Cuba è arrivata in Italia grazie alla moda. È stata una schedina di Quelli che il calcio con Simona Ventura, ha lavorato per Milan Channel e ha partecipato a Pechino Express. Nel 2010 è arrivato il salto nel mondo della recitazione: è stata protagonista di Finalmente la felicità, film di Leonardo Pieraccioni.