Temptation Island, Antonio Lenti annuncia la fine della storia con Veronica Bagnoli: le parole inequivocabili

Temptation Island sta tornando con la quinta edizione, ma continua a portarsi appresso gli strascichi della quarta. E che strascichi. Nelle ultime ore infatti Antonio Lenti ha confermato la rottura definitiva con Veronica Bagnoli. The end, la love story è giunta al capolinea. I due concorrenti della scorsa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia si sono detti addio. E pensare che il peggio sembrava essere passato, dopo che proprio in terra sarda il loro rapporto aveva vacillato tantissimo. Un vacillare che è tanto parso come un ‘barcollo ma non mollo’, sentimentalmente parlando, visto che i due, dopo le tormente di Temptation, avevano ripreso la rotta dell’amore.

Antonio e Veronica di Temptation Island hanno chiuso la loro relazione. Lenti: “Ci siamo lasciati”

A dare la notizia è stato il diretto interessato, Antonio. E lo ha fatto in maniera tanto chiara quanto stringata. In una Stories di Instagram ha scritto: “Mi continuate a chiedere come va con Veronica. Ci siamo lasciati”. Stesso concetto ribadito sulla bacheca del social, in risposta ad alcuni follower che chiedevano notizie della love story con la Bagnoli: “Non stiamo più insieme”. Oltre a queste sintetiche righe, Lenti non ha detto altro. Ricordiamo che nella scorsa edizione di Temptation Island Veronica e Antonio sono stati a un passo dall’addio, dopo che lui si era avvicinato alla tentatrice Jessica Guazzotti, passando un ‘pericoloso’ week end in sua compagnia. Eppure la coppia era passata sopra a questo ostacolo e a reality concluso, per fugare dubbi e malelingue che li vedevano già separati, avevano dichiarato che tutto procedeva a gonfie vele con tanto di foto social a certificare l’intesa ritrovata.

Quinta edizione di Temptation ai blocchi di partenza: le ultime news sul reality

Temptation Island sta scaldando i motori per la quinta edizione. I preparativi fervono. Chi saranno le coppie che si metteranno alla prova (qui le ultime news)? E chi troveremo a tentarle (qui i primi nomi dei tentatori). Non ci resta che attendere il 5 luglio, quando il reality show decollerà su Canale 5.