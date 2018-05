Antonino Cannavacciuolo non farà Tu sì que vales: la smentita

Tu sì que vales: Cannavacciuolo non sarà giudice

Antonino Cannavacciuolo non farà il giudice di Tu sì que vales. In merito all’indiscrezione che Maria De Filippi voglia lo chef stellato come nuovo giurato del programma di Canale5, la Fascino p.g.t dà smentita ufficiale. “Pur considerando lo chef un grande uomo di spettacolo e di comunicazione” – si legge nella nota – la società di produzione “smentisce l’ipotesi apparsa recentemente sui social e sul web“. Il riferimento sembra andare alle ultime “voci” e alla notizia riportata nella rubrica “Chicche di Gossip” di Chi. Qualche giorno fa il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha svelato che potrebbe essere il popolare cuoco tv a sostituire Mara Venier in giuria.

Antonino Cannavacciuolo a Tu sì que vales: la nota di Fascino p.g.t

Tra l’altro, almeno per il momento nessuna partecipazione di Antonino Cannavacciuolo è prevista per Tu sì que vales. La Fascino p.g.t lo esclude categoricamente nel recente comunicato inviato agli organi di stampa. “La grande stima verso Cannavacciuolo e gli ottimi rapporti tra lo chef e la società – si legge ancora nella nota della società – rimangono immutati e rimandano a future e solo ipotetiche eventualità di collaborazione che non riguardano, però, per reciproci impegni pregressi, l’eventualità di collaborazione sul programma citato“.

Le ultime ospitate di Cannavacciuolo da Maria De Filippi

Del resto, a proposito di “buoni rapporti” Antonino Cannavacciuolo è già stato ospite da Maria De Filippi e anche di recente. Una delle sue ultime ospitate c’è stata nella quinta puntata di Amici 2018 Serale, appuntamento in cui il giudice sdi Masterchef si è messo in gioco in un momento di intrattenimento e playback. Prima ancora, lo chef era già stato ospite da “Queen Mary” per il gran finale di C’è posta per te 2018.