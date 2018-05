Antonia Klugmann lascia Masterchef: ecco il motivo

Antonia Klugmann saluta Masterchef: quest’estate sarà al suo ristorante

Giudice a Masterchef ma per una sola edizione, pare. Antonia Klugmann, colei che ha sostituito Carlo Cracco nella giuria di Masterchef, ha deciso di lasciare il programma. Il motivo dell’abbandono della chef è perché ha voglia di dedicarsi al suo ristorante. Infatti, da quando la Klugmann ha preso parte a Masterchef, il numero di coperti nel suo ristorante è fortemente aumentato. A Repubblica afferma: “È più che altro una questione pratica, per me partecipare a MasterChef significa chiudere il ristorante, L’argine, perché non posso essere presente in cucina. Quest’estate ho deciso di restare a Vencò” e poi aggiunge: “Da MasterChef in poi il ristorante è sempre pieno, sia a pranzo che a cena, certi giorni abbiamo anche una lista di attesa di decine di persone”.

Antonia Klugmann: Masterchef ringrazia la cuoca per il suo impegno

Scelta ufficiale quella di Antonia Klugmann che ha deciso di abbandonare il suo ruolo da giurata a Masterchef per ampliare il suo ristorante e dedicarsi completamente alla sua attività. In una nota del suo L’Argine a Vecò leggiamo: “La chef ringrazia di cuore gli altri giudici, Antonio Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, Sky Italia e tutto il team di produzione con cui ha collaborato in questi mesi per averla accompagnata e supportata in questa bellissima esperienza. Si tratta di un arrivederci“. E anche Masterchef ci tiene a ringraziare la Klugmann: “Grazie per gli insegnamenti chef Antonia. In bocca al lupo da tutta la famiglia di MasterChef Italia, per te le porte della nostra cucina sono sempre aperte“.

Chi sostituirà Antonia Klugmann a Masterchef

Quello che tutti i fan di Masterchef si chiedono ora è: chi arriverà al posto di Antonia? Le possibilità sono tre: trovare un nuovo giudice, rimanere con tre giurati oppure far tornare Carlo Cracco.