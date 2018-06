Antonella Roccuzzo: perché la moglie di Messi non era alla prima partita ai mondiali di calcio 2018 in Russia

Oltre all’Italia, c’è stata fino a qualche giorno fa un’altra assenza importante ai Mondiali di calcio 2018. Si tratta di Antonella Roccuzzo, la moglie di Messi, che non ha accompagnato il marito in Russia. Un gesto che ha stupito tutti, visto che l’argentina ha sempre seguito l’attaccante del Barcellona ovunque. Perché quest’anno Antonella non è andata con Lionel ai Mondiali in Russia? C’è forse aria di crisi tra i due? Niente affatto! La Roccuzzo si è semplicemente presa una pausa per sé e per la sua famiglia. Come rivelato dal Daily Star, Antonella ha scelto di tornare in Argentina anziché approdare in Russia in qualità di wag. La moglie di Messi ha fatto ritorno a casa, a Rosario, dove ha riabbracciato la sua famiglia che non vede quotidianamente. In Sud America Antonella ha portato i suoi tre figli: Thiago (5 anni), Mateo (2 anni) e Ciro (3 mesi). Dopo il rigore sbagliato di Messi all’Islanda, però, la situazione è cambiata e Antonella Roccuzzo ha deciso di raggiungere subito il marito dall’altra parte del mondo.

La moglie di Messi ha deciso di tornare in Argentina

Inizialmente, anziché guardare dal vivo le partite dei Mondiali di Calcio 2018 in Russia, Antonella Roccuzzo ha preferito far conoscere il suo ultimo figlio (nato lo scorso marzo) alla sua famiglia argentina. Famiglia che dopo questa breve vacanza in Sud America rivedrà solo a dicembre, in occasione delle festività natalizie. Proprio per accorciare i tempi, Antonella ha scelto di saltare un evento importante come l’apertura della World Cup e dare maggiore spazio agli affetti. Ma, appena ha visto il marito piangere per il mancato gol contro l’Islanda, la Roccuzzo è corsa ai ripari e ha preso il primo aereo per dare tutto il suo contributo alla Pulce. Per la gioia dei tanti tifosi argentini, che a gran voce hanno invocato la presenza di Antonella in Russia.

Lionel Messi è molto legato alla moglie Antonella e ai figli

Messi è molto legato ad Antonella Roccuzzo e ai suoi tre figli. Del resto i coniugi si sono conosciuti e innamorati solo quando erano ragazzini. Il matrimonio è stato celebrato nel 2017 ma negli ultimi cinque anni Lionel e Antonella hanno creato una famiglia unita e amorevole. Non a caso per dare il giusto sostegno al calciatore prima dell’incontro con la Croazia, la Roccuzzo ha condiviso un tenero scatto del figlio Ciro con la maglia dell’Argentina. “Sempre insieme e con te più che mai” ha fatto sapere su Instagram la moglie di Messi.