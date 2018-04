Grande Fratello opinionisti: il post di Antonella Mosetti

Colpo di scena al Grande Fratello con Barbara d’Urso: Antonella Mosetti potrebbe essere una degli opinionisti dell’edizione Nip in partenza lunedì 17 aprile su Canale 5. La showgirl romana ha postato in una storia di Instagram uno sua foto con la scritta “opinionista del Grande Fratello”. Una proposta per la produzione del reality show o un vero e proprio annuncio? Per il momento non è chiaro: di sicuro il nome dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tutto nuovo. Nelle scorse settimane si era infatti parlato di: Vladimir Luxuria, Cristiano Malgioglio, Platinette, Mara Maionchi. Malgioglio ha già smentito la sua partecipazione sui social network: il paroliere ha altri progetti musicali in cantiere e non può tornare a rivestire i panni dell’opinionista come in passato.

Spy ha annunciato i nomi dei primi quattro concorrenti del GF Nip

In attesa di capire se Antonella Mosetti sarà davvero un’opinionista del Grande Fratello, il settimanale Spy ha annunciato i primi quattro concorrenti del cast. Si tratta di volti già noti al grande pubblico, o meglio ai programmi di Barbara d’Urso. Ovvero: Michael Terlizzi (figlio di Franco, ex naufrago dell’Isola dei Famosi), Luigi Favoloso (fidanzato di Nina Moric), Matteo Gentili (ex fidanzato di Paola Di Benedetto, nuova fiamma di Francesco Monte), Lucia Bramieri (nuora del defunto Gino).