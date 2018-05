Antonella Clerici: i rapporti con l’ex Eddy Martens e la compagna di lui

Antonella Clerici ed Eddy Martens di nuovo uniti per la figlia: i rapporti della conduttrice con l’ex compagno

Tra Antonella Clerici ed Eddy Martens pare che sia tornato il sereno. Dopo la separazione, infatti, le dichiarazioni di lui ai giornali avevano spinto molti a pensare che le cose tra i due non andassero molto bene. Oggi, però, sia la Clerici che Eddy hanno ritrovato l’amore con altre persone e, per la figlia, hanno iniziato a frequentarsi regolarmente. Sul settimanale Chi, infatti, sono state pubblicate alcune foto relative al loro ultimo incontro. Eddy e Antonella hanno passato insieme il giorno della comunione di Maelle, dimostrando quindi di aver accantonato polemiche e dissidi risalenti al passato.

Antonella Clerici dopo la separazione con Eddy Martens: ecco cosa pensa della nuova compagna di lui

Antonella Clerici è molto contenta dei rapporti che oggi ci sono tra lei, l’ex Eddy e l’attuale compagna di lui. A proposito di quest’ultima, nello specifico, lei dice: “A me piace molto, è una mamma, la stimo, spero che sia una storia duratura e che Eddy se la tenga stretta, faccio il tifo per Carmen!”. La Clerici, infatti, oggi si definisce una donna appagata, sentimentalmente felice e “Contenta del fatto che Eddy abbia trovato una donna in gamba”. La conduttrice, inoltre, ha poi anche aggiunto: “I rapporti sono distesissimi. Vedere la mia bambina in giro con loro a Roma mi ha fatto stare benissimo”.

Antonella Clerici: l’addio della conduttrice al programma La prova del cuoco

Antonella Clerici è sicuramente il volto simbolo de La prova del cuoco. Grazie al celebre programma di Rai 1, infatti, la conduttrice è riuscita a conquistare fin da subito il cuore degli italiani che, oggi, si dicono tutti molto dispiaciuti del suo addio alla trasmissione. Nell’intervista rilasciata a Chi, tuttavia, Antonella ha ancora una volta ribadito di essere sicura di aver fatto la cosa giusta. Il suo istinto, infatti, le ha suggerito questo e di solito, spiega lei, tutte le volte che lo ha ascoltato non si è mai sbagliata.