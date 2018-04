Portobello di Enzo Tortora torna in TV su Rai1: Antonella Clerici nuova conduttrice

A quanto pare Portobello ritorna in televisione. Stando alle ultime news, una nuova edizione dello storico programma di Enzo Tortora si farà. A darne notizia è TVBlog, secondo cui “alla conduzione del rinato “mercatino del venerdì sera” ci sarà Antonella Clerici“. Sempre secondo la fonte, la nuova versione del celebre show anni ’70-80 verrà prodotta dalla RAI “in collaborazione con Magnolia“. Altre fonti, tra cui Il Secolo XIX, dicono anche che per questo nuovo impegno la conduttrice lascerà la guida de La Prova del Cuoco ad Elisa Isoardi. Nel prossimo autunno TV la presentatrice potrà così concentrarsi maggiormente sulla prima serata. Dapprima proprio con una versione di Portobello aggiornata al 2018, poi anche con una possibile nuova edizione di Sanremo Young.

Antonella Clerici torna in TV di sabato sera: quando andrà in onda il nuovo Portobello

Se la notizia del ritorno in TV di Portobello fosse confermata, Antonella Clerici tornerebbe anche nel sabato sera di Rai1. Dopo “Senza Parole”, uno dei suoi ultimi show trasmesso nel prime time del sabato, alla Clerici verrebbe di nuovo assegnato il compito non semplice di risollevare una serata ultimamente non facilissima per la RAI. Ecco che allora si sarebbe pensato di “rispolverare” il vecchio programma di Enzo Tortora, con la nuova edizione dello show, scrive sempre TVBlog, trasmessa “a partire dalla metà del mese di ottobre 2018“, “rigorosamente in diretta“. Se arriverà l’ok definitivo da parte della RAI, sarà dunque Portobello a sfidare Maria De Filippi nei vari sabato sera del prossimo autunno TV. Nella stessa sera su Canale5 dovrebbe essere riconfermato Tu sì que vales.

Portobello è lo storico programma di Enzo Tortora

Il Portobello ideale rifatto da Antonella Clerici prende naturalmente spunto dallo storico programma di Enzo Tortora. La celebre trasmissione comparve per la prima volta in TV verso la fine degli anni ’70, andando in onda sulla Rete2 (l’attuale RAI2) per sette edizioni nel periodo compreso tra il 1977 ed il 1987. Il titolo scelto per il programma fu questo, in quanto ispirato ad una nota strada di Londra: la “Portobello road”, conosciuta soprattutto per uno speciale mercatino d’antiquariato.