Antonella Clerici si racconta dopo l’addio a La Prova del Cuoco: ecco come ha passato la notte prima della puntata finale

Antonella Clerici era ormai divento il volto simbolo de La Prova del Cuoco. Il programma Rai, infatti, è stato per diverso tempo una seconda casa per la Clerici, facendole conquistare una grossa fetta di pubblico e l’affetto dei fan. Gli affezionati alla trasmissione, infatti, ancora oggi dell’addio della conduttrice non riescono a farsene una ragione. Del perché ha deciso di dedicarsi ad altro e di quello che ha provato prima di lasciare Antonella Clerici ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. “Anche se mi viene un po’ il magone era arrivato il momento di lasciare” ha dichiarato. “La Prova del Cuoco è stata casa mia ma è giusto mollare” ha poi aggiunto poi “Ma l’attimo giusto per fermarsi è arrivato”.

Antonella Clerici prima della fine de La Prova del Cuoco: “La notte prima dell’ultima puntata l’ho passata a leggere i social e a piangere”

Nonostante Antonella Clerici di voler lasciare la Prova del Cuoco fosse assolutamente sicura, per lei dire addio alla sua trasmissione non è stato per niente facile. “La notte prima dell’ultima puntata l’ho passata a leggere quello che mi scrivevano sui social” ha infatti dichiarato a Oggi “Ho pianto talmente tanto che la mattina dopo mi sono svegliata con un orzaiolo sull’occhio”. Ma allora perché ha deciso di voltare pagina? Come molti probabilmente già sanno al momento i progetti di Antonella Clerici sono altri. Si dedicherà infatti ad altre trasmissioni ma non andare in onda tutti i giorni le permetterà di passare molto più tempo con la famiglia.

Antonella Clerici: “Quello che è successo a Frizzi mi ha fatto pensare tanto”

A spingere Antonella Clerici a prendersi più tempo per sé e a stare di più con il suo compagno e sua figlia è stato un evento tragico, ovvero la morte Fabrizio Frizzi. “Quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare tanto” ha dichiarato la Clerici “Dovevo davvero fermarmi e spostare le mie priorità”.