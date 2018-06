Antonella Clerici apre piangendo la sua ultima puntata a La prova del cuoco

Antonella Clerici lascia La prova del cuoco: in lacrime all’ultima puntata

Com’era inevitabile, Antonella Clerici ha versato fiumi di lacrime nel corso della sua ultima puntata a La prova del cuoco. Anzi, fin dai saluti iniziali la bionda conduttrice si è mostrata commossa e provata dall’addio alla sua storica trasmissione. L’ultima puntata di Antonellina si è aperta con la canzone Sei nell’anima di Gianna Nannini, la stessa – come ha ricordato la Clerici – che era stata trasmessa anni fa, quando la presentatrice era tornata al timone del format dopo la maternità. Tra le lacrime – e con accanto l’amica e collega Anna Moroni – Antonella ha fatto un discorso importante, rimarcando che quella di lasciare il programma è stata una sua scelta, dettata dalla voglia di passare più tempo in famiglia. Accanto al nuovo fidanzato Vittorio Garrone, che ha definito l’amore della sua vita, e alla figlia Maelle, avuta dall’ex compagno Eddy Martens.

Il discorso di Antonella Clerici all’ultima puntata de La prova del cuoco

“Non pensavo fosse così difficile lasciare La prova del cuoco”, ha confidato Antonella Clerici. Che, nonostante le lacrime, ha trovato il modo per scherzarci su: “La prova del cuoco è durata più di qualsiasi mio matrimonio, ben 18 anni”. “Bisogna andare via quando la tavola è ancora apparecchiata, ma questo programma ha ancora tanto da dare. Quando si fanno degli incontri importanti non bisogna aver paura di cambiare. Il cambiamento è vita. Lascio Roma, vado a vivere in campagna con l’uomo della mia vita e mia figlia“, ha spiegato Antonella. La Clerici ha ricordato pure Fabrizio Frizzi, scomparso di recente: “La morte di Fabrizio mi ha fatto pensare tanto. La vita è un soffio. Questo è il treno della vita e ci devo salire sopra”.

Antonella Clerici va a vivere in campagna ma non lascia la tv

Dunque, Antonella Clerici ha deciso di lasciare La prova del cuoco per non avere più un impegno quotidiano e per avere la possibilità di dedicarsi di più agli affetti. Ma il suo non è assolutamente un addio alla tv e alla Rai: nel prossimo autunno condurrà diverse prime serate. Inoltre, è stata già confermata la seconda edizione di Sanremo Young dopo il successo riscosso con la prima.