Antonella Clerici lascia La Prova del Cuoco dopo 18 anni: le sue parole

La Prova del Cuoco, Antonella Clerici lascia la conduzione dopo 18 anni: “Grazie per l’affetto. Mi mancherete”

Antonella Clerici commenta così l’addio ufficiale a La Prova del Cuoco: “Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di famiglia. Mi mancherete, 18 anni sono tanti. Ma c’è un tempo per ogni cosa. Rimettersi in gioco, non aver paura di cambiare e farlo quando la tavola è ancora apparecchiata“. Queste le parole che la presentatrice RAI usa sui social per ringraziare quanti hanno seguito e tutt’oggi seguono il popolare programma di RAI1, la cui prima puntata da lei condotta risale al 2 ottobre 2000.

Antonella Clerici via da La Prova del Cuoco: “Lascerò il primo giugno. E’ una mia scelta e non è colpa di nessuno”

Un messaggio che a tratti commuove i fan di Antonella Clerici e che è arriva dopo che la conduttrice ha già confermato di lasciare La Prova del Cuoco in maniera definitiva. Queste le sue parole pronunciate in TV: “Oggi un mese esatto alla fine della Prova del Cuoco, una grande trasmissione che continua con o senza di me. Quello che leggete è vero: il primo di giugno lascerò dopo 18 anni. E’ una mia scelta e non è colpa di nessuno. Ne riparleremo il primo giugno quando faremo una grande festa e vi racconterò tutto“. La sostituta dovrebbe essere Elisa Isoardi. In passato la stessa Clerici si era detta “favorevole” al passaggio di testimone con l’attuale conduttrice di Buono a Sapersi che, già in precedenza, l’aveva sostituita al timone della trasmissione.

La Clerici dice addio a La Prova del Cuoco ma non alla RAI: “Ho tanti prime time da fare”

Nonostante l’addio ufficiale a La Prova del Cuoco, in TV Antonella Clerici ha voluto anche precisare che non sparirà dal piccolo schermo né tantomeno lascerà la RAI (in precedenza si era parlato del suo contratto in scadenza). Queste le sue parole: “Non è che muoio. Continuo a fare un sacco di cose in televisione, con la RAI sempre. Ho tanti prime time da fare“. Prime time che, salvo colpi di scena, saranno Portobello in autunno e Sanremo Young in primavera.