Antonella Clerici: il futuro de La Prova del Cuoco e nuovo programma

Antonella Clerici si svela: La Prova del Cuoco, nuovo programma e lavoro insieme a Conti e Frizzi

Antonella Clerici ha rilasciato un’interessantissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha rivelato alcuni particolari dettagli sul suo futuro lavorativo. A quanto pare, sembrano esserci grandi novità in vista. La donna sta infatti lavorando a svariati progetti e non solo. A quanto pare, ci sono dei cambiamenti in vista anche per La Prova del Cuoco. La presentatrice Rai si appresta a chiudere i battenti con Sanremo Young che, a quanto pare, le ha regalato moltissimi emozioni e soddisfazioni. La diretta interessata ha infatti dichiarato che è stato molto bello tornare sul palco del teatro Ariston. Proprio perché legata affettivamente a quel palco, la Clerici non esclude la possibilità di tornare a condurre il Festival della musica italiana.

La Prova del Cuoco con Antonella Clerici: cambiamenti in vista?

Spostando l’attenzione su La Prova del Cuoco, sembra ci sia nell’aria una certa aria di cambiamento. A quanto pare, la conduttrice ha il desiderio di trasferirsi e lasciare il caos della città. “Vorrei andare a vivere in campagna con Vittorio e Maelle. Lui vive in Piemonte, in provincia, e mi piacerebbe ritrovare quella dimensione […].” Di fronte a questa opzione, è stato chiesto alla Clerici come farebbe poi con la messa in onda del suo ormai storico programma di cucina. “Non lo so ancora. Magari potrebbe esserci una gestione diversa della quotidianità. […] Davvero è ancora presto per dirlo. L’unica osa certa è che io vorrei un po’ rallentare […].”

Antonella Clerici: nuovo programma e il lavoro insieme a Carlo Conti e Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici sta anche lavorando ad un nuovo grande progetto. La conduttrice sarà infatti alla conduzione di un nuovo programma in prima serata. Per il momento non ha dato maggiori dettagli. Sappiamo solo che è atteso per l’autunno. A quanto pare, la donna condurrà anche alcune puntate de I Migliori Anni insieme ai suoi amici Carlo Conti e Fabrizio Frizzi.