Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata di Dybala: “Tifo per Paulo ai Mondiali”

Antonella Cavalieri a Casa Russia: “Tifo per Dybala ai Mondiali, gli voglio un gran bene”

Dopo aver annunciato sul settimanale Chi la rottura con Paulo Dybala, Antonella Cavalieri è sbarcata in tv. Ospite di Casa Russia su Italia Uno, la giovane argentina ha rivelato di fare il tifo per la sua nazione ai Mondiali di Calcio in Russia e di volere ancora molto bene al suo ex fidanzato. I Mondiali 2018 non sono iniziati benissimo per la squadra sud americana. La prima partita contro l’Islanda è terminata con un pareggio (1-1) e Messi ha addirittura sbagliato un rigore. “Tifo per l’Argentina e per Paulo Dybala. Anche se ci siamo lasciati gli voglio un gran bene” ha fatto sapere Antonella. Che ha deciso di restare a vivere in Italia nonostante l’addio all’attaccante della Juventus. La Cavalieri sogna infatti di lavorare nel mondo della televisione, inseguendo le orme di Belen Rodriguez e Wanda Nara. L’ex fidanzata di Dybala ha cominciato a muovere i primi passi sul piccolo schermo la scorsa primavera, grazie alle emittenti TeleLombardia e Top Calcio 24.

Perché Antonella Cavalieri e Dybala si sono lasciati

“Più Paulo diventava famoso, più si allontanava da me. Mi sono trasferita per amor suo dall’Argentina, senza conoscere nessuno, ma è stato un incubo”, ha raccontato Antonella Cavalieri a Chi. “La popolarità e le ragazze che gli facevano il filo hanno rovinato la nostra storia. Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli, mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”, ha aggiunto l’ex fidanzata di Dybala.

Chi è Antonella Cavalieri, l’ex fidanzata di Dyabala

Antonella Cavalieri è una modella e studentessa di Economia e Commercio. È nata a San Nicolas, piccola cittadina argentina nei sobborghi della capitale Buenos Aires, nel 1995. È alta 165 cm e pesa 55 kg.