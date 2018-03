Anticipazioni Una Vita dal 19 al 23 marzo: il mistero di Simon

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Simon misterioso, Celia vicina a Cruz

Nelle prossime puntate di Una Vita, Simon continua a interessare Elvira, la quale vorrebbe scoprire il suo segreto. Il giovane maggiordomo sembra provare un certo sentimento nei confronti della Valverde, eppure sceglie sempre di restare nel suo. Intanto, Elvira fa di tutto pur di attirare la sua attenzione. La figlia di Arturo confessa a Simon di essere stata in intimità con Liberto. Ovviamente si tratta di una bugia per poterlo smuovere. Il maggiordomo, però, reagisce con molto disprezzo. Nel frattempo, Simon continua a contemplare la foto di una giovane donna bionda e un souvenir di San Sebastian. Intanto, Celia dà del filo da torcere a Felipe, il quale è disposto a tutto pur di riconquistarla, tanto che chiede l’aiuto di Ramon. I due coniugi si mettono d’accordo, per non far notare la loro crisi ai vicini di Acacias 38. Ma la mente di Celia è ormai attirata da Cruz, con cui cerca di trascorrere del tempo. La moglie dell’avvocato chiede anche sostegno a Trini per coprirla durante un suo incontro con il ladro.

Una Vita anticipazioni: Sara contro Mauro, Teresa confessa a Cayetana di essere tornata con l’ispettore

Dopo avervi svelato quali sono le vere intenzioni di Sara, vi anticipiamo che quest’ultima ruba i fascicoli sul caso di Cayetana dall’appartamento di Mauro. Quest’ultimo insieme a Teresa trovano nell’abitazione una sciarpa femminile. Entrambi sono convinti del fatto che appartenesse a Humildad. Intanto, Sara confessa a Fernando di essere in possesso di un interessante segreto riguardante Mauro. L’ispettore di Acacias promette a Teresa di voler mettere finalmente da parte la sua vendetta contro Cayetana. Pertanto, la Sierra confessa alla sua amica di essere tornata insieme a Mauro. La Sotelo Ruz sembra accettare questa situazione.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana resta con Teresa e Fabiana

Arturo continua a corteggiare Rosina, facendole diversi complimenti. Ovviamente la vedova Hidalgo è lusingata di fronte alle parole del colonnello. Il giudice Marquez deve decidere se lasciare Cayetana in custodia di Teresa e Fabiana, dopo l’aggressione della prima nei confronti di Ursula. La Sierra riesce abilmente a convincere il giudice, facendo tornare a casa la Sotelo Ruz.