Anticipazioni Una Vita: Teresa è incinta, ma perde il figlio

Anticipazione Una Vita: Teresa è incinta, ma lo scopre troppo tardi

Le anticipazioni di Una Vita ci segnalano che Teresa scopre di essere incinta, ma troppo tardi. Infatti, la povera maestrina di Acacias 38 fa questa eclatante scoperta, solo dopo aver perso il bambino. Il tutto accade dopo aver sposato Fernando. I due decidono di adottare il piccolo Tirso, il quale perde completamente la vista. Nel frattempo, Teresa ritrova il suo amato Mauro, il quale risulta essere morto. In realtà, l’ispettore torna in scena, ma mostrandosi solo alla Sierra e a Felipe, che devono continuare a tenere segreto il suo ritorno. Ma Teresa decide di chiudere per sempre con San Emeterio, dopo quanto accaduto a Tirso. Durante il loro confronto, la Sierra avverte un forte dolore al ventre. L’ispettore è costretto così a trasportare la sua amata in ospedale, ma non può avere sue notizie, in quanto deve continuare a restare nell’ombra. Così, attraverso Felipe, decide di informare Cayetana e Fernando di quanto accaduto.

Una Vita anticipazioni: Teresa perde il bambino, Cayetana pronta a vendicarsi

Teresa perde così il bambino che ha concepito con Mauro. Prima, però, la donna non era a conoscenza di questa gravidanza. Fernando, intanto, non può credere che la Sierra l’abbia tradito durante il loro matrimonio – ricordiamo che la giovane non si concede al suo sposo – visto che aspettava questo figlio da qualche settimana. Al contrario suo, visto che sappiamo che Fernando tradisce Teresa andando a letto con Cayetana. Proprio approfittando di questa situazione, la dark lady di Acacias cerca di convincere l’azionista a concedersi ancora. La Sotelo Ruz ha intenzione di far passare all’amica ciò che lei ha passato con il tradimento di German e Manuela. Ma questa volta Fernando non si lascia trasportare dalla passione.

Anticipazioni Una Vita: Mauro decide di affrontare Cayetana

Intanto, Mauro continua a restare nascosto, senza farsi riconoscere dagli altri abitanti di Acacias. L’ispettore ha intenzione di scoprire chi ha tentato di ucciderlo, sebbene sappia già la verità. San Emeterio sa bene che l’unica persona che vorrebbe vederlo morto è Cayetana. Ma qualche imprevisto porta Mauro a dover finalmente svelare a tutti di essere ancora vivo, proprio per affrontare la dark lady una volta per tutte.