Anticipazioni Una Vita: Teresa diventa mamma, arriva Tirso

Anticipazione Una Vita: Teresa adotta il piccolo Tirso insieme a Fernando

Ci sono ottime notizie in arrivo ad Una Vita. Finalmente, una ventata d’aria nuova porta serenità nella vita della dolce Teresa. La maestra di Acacias 38 aveva deciso di proseguire con la sua storia d’amore con Mauro. In ogni caso, le cose sono destinate a cambiare. Ancora convinta che Cayetana abbia davvero perso la ragione, si trova a discutere nuovamente con San Emeterio. Quest’ultimo riceve una promozione e diviene il nuovo commissario a causa del pensionamento di Del Valle. Il poliziotto vuole continuare ad indagare sulla Sotelo-Ruz. Proprio a causa di questo motivo, Mauro e la Sierra decidono di lasciarsi per sempre. La donna accetta la proposta di matrimonio di Fernando e si appresta ad organizzare le nozze.

Una Vita anticipazioni: Teresa e Fernando conoscono Tirso e lo adottano

Prima del matrimonio, Teresa e Fernando inaugurano l’ala nord del collegio di cui si sta occupando la Sierra. Nella struttura arrivano nuovi bambini, tra cui Tirso. Quest’ultimo viene invitato dalla maestra di Acacias 38 a casa di Cayetana insieme ad altri suoi compagni. Teresa ha infatti deciso di impartire delle lezioni private ai nuovi arrivati, così che riescano a raggiungere lo stesso livello di istruzione degli altri. Durante la prima lezione, Tirso viene invitato a leggere. Il giovanotto non riesce però a leggere e per questo inventa di sana pianta una sua personale favola. La Sierra chiede spiegazioni al bambino e lui le spiega di essere un orfano e di non avere la possibilità di comprarsi un paio di occhiali poiché non vede molto bene.

Anticipazioni Una Vita: Teresa e Fernando diventano i genitori di Tirso

Colpiti dalla storia di Tirso, Fernando e Teresa regalano al bambino gli occhiali di cui ha bisogno. Presa a cuore la vita del piccolo, la Sierra decide di adottarlo e di diventare sua madre. In ogni caso, la storia si andrà a complicare successivamente e una nuova tragedia colpirà i protagonisti di Una Vita.