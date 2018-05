Anticipazioni Una Vita, Rosina e Liberto: la fuga lontano da Acacias

Anticipazione Una Vita: Rosina e Liberto fuggono da Acacias

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Rosina e Liberto lasciano Acacias 38 per una fuga d’amore. Arturo non riesce ad accettare la relazione dei due. Infatti, sappiamo bene che il Valverde vorrebbe avere al suo fianco una donna come la vedova Hidalgo. Il colonnello non può fare nulla per ostacolare l’amore della coppia, che prende una scelta importante dopo il consiglio di Susana. Proprio la sarta propone ai due di fuggire per qualche giorno. Dunque, per breve tempo Rosina e Liberto si godono il loro amore, lontano dagli occhi indiscreti. Si sa ormai che la coppia non è mai stata ben apprezzata dal quartiere spagnolo. La vedova Hidalgo è molto più grande del nipote di Susana. Dunque, in molti non hanno di certo visto bene questa relazione. Tra questi anche la sarta, ha sempre cercato di dividerli. Eppure questa volta Susana sceglie di stare a fianco del nipote, il quale rischia la vita. Arturo sfida a duello il giovane, proprio per affrontarlo dopo aver assistito a un bacio della coppia. Il breve viaggio di Rosina e Liberto porta a un’inaspettata svolta per entrambi.

Una Vita anticipazioni: Liberto e Rosina diventano marito e moglie

Rosina e Liberto tornano ad Acacias con un’importante novità. La coppia è convolata a nozze durante la fuga d’amore. I due, non appena rientrano a casa, decidono di confessare quanto accaduto a Susana. I neo sposini chiedono, però, alla sarta di non rivelare a nessuno le loro nozze segrete. La coppia decide di mettere al corrente i loro amici solo in un secondo momento. Intanto, Pablo riceve l’indulto. Nonostante ciò, né lui né Leonor fanno ritorno. Questo dettaglio inizia a preoccupare molto Rosina, la quale viene consolata da Liberto.

Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto si sposano, Pablo riceve l’indulto

In realtà, anche Liberto è preoccupato per il non ritorno di Pablo e Leonor. I due coniugi Soler attendono con ansia il ritorno della coppia. Proprio in questo modo avviene il vero colpo di scena. Il figlio di Guadalupe giunge ad Acacias da solo. Infatti, di Leonor non si hanno più notizie.