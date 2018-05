Anticipazioni Una Vita: Mauro vuole uccidere Cayetana, lo scontro

Anticipazione Una Vita: lo scontro tra Cayetana e Mauro, lui prova ad ucciderla

Le prossime puntate di Una Vita regalano attimi di grande suspense a tutti i fan della telenovela spagnola di Aurora Guerra. Come già sappiamo tutti, Cayetana ha sempre finto di essere malata e ora la verità sta venendo a galla pian piano. Mauro è sempre stato convinto che la dark-lady di Acacias 38 stesse mentendo e stava solo trovando le prove per poterlo dimostrare a tutti, in primis alla dolce Teresa. Quest’ultima ha voluto dare fiducia alla vedova Sotelo-Ruz, standole accanto per tutto il tempo della sua finta malattia e della sua finta perdita di ragione. San Emeterio ha però scoperto il tutto e decide finalmente di agire.

Una Vita anticipazioni: Mauro va a casa di Cayetana e pensa di ucciderla

Mauro si intrufola in casa di Cayetana mentre lei è a La Deliciosa con le altre dame del quartiere. La donna finge di avere un improvviso malore e abbandona le altre per tornare nei suoi appartamenti. Quando la moglie del defunto German entra in casa si rende conto della presenza di San Emeterio e prova a colpirlo alla testa. In ogni caso, la donna non riesce nel suo intento. I due hanno un duro scontro e lui la minaccia di morte. In ogni caso, alla fine, Mauro torna in sé e evita di spararle. Nonostante tutto, il poliziotto promette all’algida bionda che prima o poi riuscirà a mandarla alla garrota. Successivamente, l’uomo va via e consegna al commissario tutte le prove per poter incastrare la cattivissima Sotelo-Ruz.

Anticipazioni Una Vita: Teresa tra Mauro e Fernando

Mauro consegna a Teresa la lettera in cui Sara rivela tutta la verità. La maestra d Una Vita non sa a chi credere e per questo è molto spaesata. Alla fine, la donna decide di interrompere la storia con Fernando per capire meglio cosa vuole davvero. Le anticipazioni sembrano pronte a regalare ai telespettatori molti colpi di scena.