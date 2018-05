Anticipazioni Una Vita: la madre di Celia sta morendo

Anticipazione Una Vita: Felipe scopre che la mamma di Celia sta morendo

Stando alle anticipazioni di Una Vita, la madre di Celia sta morendo. A scoprire quanto sta accadendo a Consuelo ci pensa Felipe. I due non sono mai andati proprio d’accordo. L’avvocato non è mai riuscito ad approvare lo stile di vita della donna. Ora i loro rapporti iniziano a sgretolarsi completamente. Infatti, Consuelo arriva ad Acacias 38 allo scopo di far annullare le nozze della figlia con l’Alvarez Hermoso. Felipe è convinto del fatto che questa decisione sia stata presa dalla donna. È la stessa Celia a rivelare al marito la sua decisione di separarsi da lui. Non solo, l’avvocato viene anche messo di fronte a una verità sconvolgente. Celia si lascia andare confessando di aver amato un altro uomo. L’Alvarez Hermoso si trova, dunque, a dover affrontare uno dei momenti più difficili della sua vita. Nel frattempo, scopre che sua suocera sta molto male e ne parla con Ramon e Trini, i quali mettono al corrente Trini di quanto sta accadendo.

Una Vita anticipazioni: Trini e Ramon confessano a Celia che la madre sta male

Dopo aver scoperto che Celia ha amato un altro uomo, Felipe decide di seguire Consuelo, convinto che la donna stia andando a incontrare l’amante della moglie. In realtà, l’avvocato vede la donna insieme ad alcuni medici. Dalla conversazione della suocera con i dottori, Felipe comprende che è malata gravemente. Consuelo soffre di una grave forma di diabete e per lei non c’è più nulla da fare. L’avvocato chiede alla suocera di parlarne subito con Celia, altrimenti sarà lui a farlo. La donna non vuole mettere al corrente la figlia della sua situazione. A farlo ci pensano Ramon e Trini, i quali fanno notare alla loro amica alcuni segnali che ha mandato negli ultimi giorni Consuelo.

Anticipazioni Una Vita: Consuelo malata, Celia si riavvicina a Felipe

Celia affronta Consuelo, da cui conosce a pieno la verità. La donna si lascia andare e finalmente confessa alla figlia di essere vicina alla morte. Ovviamente, la moglie di Felipe tenta di tutto pur di salvare la madre, ma nessuno può aiutarla. Proprio in questa circostanza, Celia si riavvicina all’avvocato, a cui chiede supporto in questo momento così difficile.