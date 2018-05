Anticipazioni Una Vita: Fernando bacia Cayetana e tradisce Teresa

Anticipazione Una Vita: Teresa sposa Fernando, Cayetana ha un folle piano

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Cayetana e Fernando si baciano appassionatamente. Scendendo nei dettagli, nelle prossime puntate Teresa decide di convolare a nozze con l’azionista del Patronato De La Serna. In particolare, la maestrina è decisa a iniziare una nuova vita con l’uomo quando sembra ormai certo che Mauro sia morto. Cayetana ingaggia una killer per portare finalmente l’ispettore alla morte. Teresa si mostra affranta dal dolore di fronte alla notizia della scomparsa di San Emeterio, ma non sa ancora che dietro tutto vi è proprio la sua amica. Intanto, la dark lady di Acacias tenta di approfittarsi della situazione che si è creata per rendere la vita di Teresa un inferno. Infatti, sappiamo che Cayetana ha intenzione di far vivere alla maestrina i suoi stessi dolori. Pertanto, attende con ansia che la Sierra si conceda a Fernando, per poi mettere al mondo un figlio.

Una Vita anticipazioni: Teresa non si concede a Fernando

Il folle piano di Cayetana, che vorrebbe vedere la Sierra soffrire quanto lei, non prosegue come immaginava. Infatti, il matrimonio di Fernando e Teresa è un vero disastro. La maestrina di Acacias 38 non riesce a concedersi all’azionista. Di fronte a lei compare sempre la figura di Mauro. Fernando percepisce la sofferenza di Teresa, tanto che decide di annullare le loro nozze. Intanto, Cayetana vede il suo piano andare in frantumi. Così, inizia a dare alla maestrina dei consigli su come ravvivare il suo rapporto matrimoniale con Fernando. Ma anche questa soluzione si rivela inutile. Il colpo di scena accade durante la festa di carnevale organizzata da Maria Luisa.

Anticipazioni Una Vita: Fernando si consola con Cayetana e la bacia

Durante la festa di carnevale organizzata da Maria Luisa, Teresa è molto fredda con Fernando. Quest’ultimo si sente frustrato e la sua idea di annullare le nozze si fa sempre più forte. Proprio in questo momento si lascia consolare da Cayetana. Quest’ultima mostra all’azionista tutta la sua sensualità, tanto che riesce a sedurlo. Fernando si lascia così trasportare da un lungo bacio appassionato con la vedova di German.