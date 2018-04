Anticipazioni Una Vita: Elvira chiede a Simon di fuggire

Anticipazione Una Vita: Elvira vuole fuggire da Acacias con Simon

Nelle prossime puntate di Una Vita, Elvira chiede a Simon di fuggire insieme da Acacias. Questa richiesta viene fatta dopo che Arturo prende una decisione. Infatti, le anticipazioni rivelano che la giovane Valverde comunica al padre di non voler più proseguire la sua conoscenza con Liberto, poiché non si sente interessata a lui. Il colonnello, però, non prende affatto bene questa notizia, tanto che minaccia apertamente la figlia. Se non riprenderà la sua frequentazione con Liberto lui la chiuderà in convento. Rosina tenta di far ragionare Arturo, chiedendogli di dare una possibilità a Elvira, senza prendere decisioni affrettate. Ma l’ex funzionario dell’Esercito ormai ha preso la sua decisione. Infatti, l’uomo non vuole ha intenzione di lasciare libera la figlia di scegliere con chi convolare a nozze. Il suo ultimatum spaventa molto Elvira, la quale non ha intenzione di finire in convento e di fare a meno di Simon. A questo punto, si mette in mezzo anche Susana, la quale spinge Liberto a riprendere la frequentazione con la Valverde. Ma anche lui dichiara di voler sposare solo la donna che realmente ama.

Una Vita anticipazioni: Arturo vuole chiudere Elvira in convento

Questa situazione potra Elvira a prendere una disperata decisione, ovvero quella di dover partire lontano da Acacias e da suo padre, insieme a Simon. La giovane Valerde non vuole di certo prendere forzatamente i voti e neanche fare a meno del maggiordomo. Quest’ultimo, finalmente, fa capire alla ragazza di provare anche lui un forte interesse nei suoi confronti. Questo spinge Elvira a continuare a sognare una vita al suo fianco. Ma questo, con la presenza di Arturo, sembra impossibile. Pertanto, la giovane confessa ancora a Simon di essere innamorata di lui. Dopo di che, gli chiede di fuggire insieme da Acacias. Ma, ancora una volta, il maggiordomo non intende assecondare questo desiderio.

Anticipazioni Una Vita: Simon si rifiuta di fuggire con Elvira

In realtà, Simon ama Elvira ma non può ancora lasciare il piccolo quartiere spagnolo per una ragione misteriosa che lo spinge a restare lì. La giovane Valverde si trova ancora in difficoltà e non sa bene come affrontare questa situazione. Intanto, il maggiordomo sembra essere vicino alla donna che osserva sempre in foto. Stiamo parlando di Susana.