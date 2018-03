Anticipazioni Una Vita dal 26 al 30 marzo: Simon malato per colpa di Elvira

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Simon malato gravemente per un capriccio di Elvira

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che prossima settimana Elvira tenta di accendere la gelosia in Simon, con atteggiamenti affettuosi nei confronti di Liberto in pubblico. Nel frattempo, il maggiordomo sembra indagare su Susana, poiché potrebbe essere lei la donna che sta cercando. Nonostante ciò, sceglie di indagare anche su altre donne del posto. La Valverde chiede poi a Simon di andare alla ricerca dei pasticcini da offrire a Liberto, sebbene Acacias sia avvolta dal gelo. Ma quando il giovane rientra a casa sviene per il freddo. La figlia di Arturo inizia a provare dei forti sensi di colpa. Infatti, il povero maggiordomo cade malato. Elvira tenta in un tutti i modi di stargli vicino. Teresa prendere parte alla riunione del patronato, insieme a Ursula e Fernando. Durante questa occasione percepisce che i due nascondono qualcosa. Nonostante la vecchia governante stia cercando di portare dalla sua parte Fernando, quest’ultimo continua a stare a fianco di Teresa, appoggiando così la sua presidenza nel Patronato. Ma l’uomo non riesce ancora a rivelare alla maestrina di Acacias il segreto su Mauro che Sara gli ha confessato.

Una Vita anticipazioni: Arturo vicino a Rosina, Cruz protegge Celia

Arturo continua a provare un forte interesse per Rosina, tanto che dice a Susana di voler pagare il suo vestito. La sarta gli offre, così, un consiglio, ovvero quello di diminuire la scollatura che a lui dava fastidio. Il Valverde vuole essere utile a Rosina, tanto che le propone di andare insieme all’incontro con gli amministratori. Felipe pensa solo a riconquistare il cuore di Celia e ribadisce a Huertas di non voler più avere una relazione con lei, ma solo un’amicizia. Ma la domestica appare convinta nel voler vendicarsi. Celia è sempre più vicina a Cruz con cui nasce una forte attrazione. Ma per proteggerla, il giovane le chiede di non tornare più da lui.

Anticipazioni Una Vita: Sara contro Mauro e Teresa

Intanto, Sara prende in casa di Mauro il fascicolo di Cayetana e lo dà a Fernando. In questo modo, la donna cerca di convincere l’amico di Teresa che San Emeterio è davvero ossessionato dalla storia di Cayetana. Dopo di che, Fernando decide di consegnarlo a Teresa. L’uomo le consiglia di stare attendo all’ispettore che potrebbe fingersi innamorato per indagare ancora sulla vedova di German. Teresa viene devastata dai dubbi nei confronti di Mauro. Mentre torna a casa, Cayetana dà uno sguardo d’intesa a Sara. Tra le due, infatti, c’è un accordo.