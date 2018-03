Anticipazioni Una Vita dal 12 al 16 marzo: Fernando geloso di Teresa

Anticipazione Una Vita prossima settimana: Teresa torna da Mauro, Fernando geloso

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Teresa torna con Mauro, scatenando la gelosia di Fernando. I due innamorati di Acacias 38 si confessano il loro amore e poi si baciano in strada. La coppia viene, però, vista da Fernando, il quale non prende bene la situazione. Poi viene avvicinato da Sara, la quale gli confessa di essere in possesso di un segreto riguardante Mauro. Intlanto, Cayetana viene ricoverata. La vedova di German minaccia di morte Ursula nella sartoria di Susana, dove si sta tenendo la riunione del patronato. Le due discutono animatamente, ma ad avere la peggio è la De La Serna. Infatti, sul posto giungono Mauro e Teresa e il primo chiede alle guardie di portare Cayetana in ospedale. Fabiana e La Sierra temono che quanto accaduto possa portare a delle gravi conseguenze. Il giudice potrebbe scegliere di togliere la custodia a Teresa. Inoltre, la domestica teme che la figlia possa essere nuovamente perseguitata dalla legge.

Una Vita anticipazioni: Cayetana ricoverata, Celia dà buca a Felipe

Mentre Cayetana sembra riprendersi, Felipe organizza una cena romantica per Celia. Quest’ultima, però, dà buca al marito e sceglie di andare a trovare Cruz e Coque, per portare loro del cibo. L’attrazione tra il ladro e la moglie dell’avvocato si fa sempre più forte. Intanto, Casilda racconta a Huertas il suicidio di Erminia, la domestica che si suicidò dopo avere avuto una relazione clandestina con Felipe, qualche tempo fa. Susana complica ancora di più la situazione tra i due coniugi Alvarez Hermoso. La sarta confessa a Celia di aver visto Felipe in compagnia di Huertas. Rammaricata sempre di più, Celia dichiara al marito che è arrivato il momento di prendere una decisione.

Anticipazioni Una Vita: i dubbi di Arturo su Rosina e Liberto

Intanto, la situazione per Rosina diventa sempre più complicata. La vedova Hidalgo viene invitata a cena a casa Valverde insieme a Susana e Liberto. Insieme a quest’ultimo ha diversi battibecchi durante la serata, tanto che Arturo vuole avere delle spiegazioni. Infatti, l’uomo sembra essere interessato a Rosina, la quale è disposta a ingelosire Liberto che esce con Elvira. Susana sente dei rumori in cucina, preoccupata dopo la rapina, decide di andarsene insieme al nipote. Invece Rosina resta a bere con Arturo.