Anticipazioni Una Vita: Cayetana riceve l’indulto e torna libera

Anticipazione Una Vita: Cayetana rapisce Ursula per ucciderla e ottiene l’indulto

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Cayetana ottiene l’indulto. La dark lady di Acacias 38 non può certamente continuare a vivere sotto la protezione di Teresa. Proprio grazie all’intervento di Ursula, la vedova di German riesce finalmente a tornare libera. Nelle prossime puntate vedremo Cayetana rapire Ursula. La Sotelo Ruz chiama in suo aiuto la criminale Elena Perez Casas. Scendendo nel dettaglio, la Dicenta intuisce che la vedova di German è pronta a vendicarsi contro di lei. Dunque, attraverso Susana riesce a ottenere del denaro per fuggire. Quando si trova alla stazione in attesa del treno che la dovrebbe portare lontano da Acacias, ecco che entra in scena Elena che la porta in un casolare abbandonato dopo averla stordita. Proprio qui, Ursula rivela a Cayetana di avere il potere per farle ottenere l’indulto. Per questo motivo, la Sotelo Ruz lascia libera la vecchia istitutrice, ma prima la accusa di averla educata per farla diventare una persona fredda.

Una Vita anticipazioni: Cayetana è finalmente libera

Smuovendo le sue conoscenze, Ursula riesce a ottenere dei documenti per l’indulto di Cayetana. Nel frattempo, Mauro vuole utilizzare la lettera di Sara, la quale sa sin dall’inizio che la Sotelo Ruz ha finto la sua pazzia, per dimostrare la verità. Con l’appoggio di Del Valle, l’ispettore convoca la dark lady al distretto di polizia per un interrogatorio. Nonostante abbia liberato Ursula, Cayetana non fa rientro a casa. Ma Teresa e Fernando nascondono la sua sparizione a Mauro. La maestrina continua ad appoggiare la dark lady, pur sapendo che proprio quest’ultima ha provocato la fine della sua storia con l’ispettore. La Sierra giustifica questo comportamento di Cayetana, sostenendo la sua pazzia.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana torna in libertà ma è sparita

Ed ecco che il colpo di scena arriva proprio durante la ricerche di Cayetana. Del Valle, convocato al Ministero, riceve un documento che concede l’indulto alla Sotelo Ruz. Teresa è felice di fronte a questa notizia, mentre Mauro è ancora più amareggiato per quanto sta accadendo. Sebbene abbia ottenuto la libertà, Cayetana non fa ritorno a casa. Ad aiutare la Sierra a mettersi sulle sue tracce ci pensa Fabiana, la quale le rivela che in quello stesso giorno ricorreva il compleanno di Carlota.