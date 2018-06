Anticipazioni Una Vita: Cayetana ordina l’omicidio di Mauro

Anticipazione Una Vita: Cayetana vuole vendetta e fa uccidere Mauro

Le anticipazioni annunciano un forte colpo di scena su Mauro. Il nuovo commissario di Acacias, nelle prossime puntate di Una Vita, deve vedersela con la furia di Cayetana. Come vi abbiamo già annunciato, la dark lady ha intenzione di rovinare l’esistenza di Teresa, rendendola come la sua. Scendendo nel dettaglio, la vedova di German vorrebbe vedere l’amica di infanzia provare gli stessi dolori che ha provato lei nel corso degli anni. Il primo a subire in questo diabolico piano è Mauro, poiché Cayetana vuole liberarsi in fretta di lui. Infatti, San Emeterio viene attirato in una trappola, finendo per essere rapito e portato in una stazione ferroviaria. Proprio qui viene legato ai binari, in modo che venga ucciso dal treno, che passa ad alta velocità. La dark lady prende questa decisione dopo aver appreso che Mauro è diventato il nuovo commissario. I telespettatori vedranno, infatti, la vedova di German dichiara a Ursula di essere pronta a liberarsi di San Emeterio, definitivamente.

Una Vita anticipazioni: Elena Perez complice di Cayetana per uccidere Mauro

Cayetana si rende conto che Mauro, essendo il nuovo commissario, ha molto potere e, dunque, potrebbe scoprire come lei sia riuscita a ottenere l’indulto. Per tale motivo, decide di liberarsi di San Emeterio e, ancora una volta, chiede aiuto a Ursula. In seguito, sceglie la criminale Elena Perez per portare a termine il suo piano diabolico. La donna esegue gli ordini della dark lady e agisce proprio nel momento in cui tutti sono in casa di Cayetana per la festa di fidanzamento di Fernando e Teresa. Mauro decide di non prenderne parte e passa la serata alla Deliciosa con Victor. Proprio in quel momento, Elena attira la sua attenzione, chiedendo aiuto. Proprio così, la Perez riesce a trasportare il commissario alla stazione ferroviaria.

Anticipazioni Una Vita: Elena Perez lega ai binari Mauro, Felipe e Del Valle convinti che l’amico sia morto

Insieme a un altro complice, Elena lega Mauro ai binari, lasciandolo morire dal treno ad alta velocità. Dopo non molto tempo, viene trovato un cadevere vicino alla stazione. Felipe e Del Valle non riescono a identificare il corpo, a causa del trauma dovuto all’impatto. Ma ecco che poco più avanti trovano la carta d’identità di Mauro, comprendendo dunque che il loro amico sia morto. Sappiamo bene che possiamo aspettarci di tutto dalla soap spagnola, dunque San Emeterio potrebbe non essere ancora vivo. Intanto, Cayetana continua a portare avanti il suo folle piano per far soffrire Teresa.