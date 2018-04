Anticipazioni Una Vita: Cayetana e la folle vendetta su Teresa

Anticipazione Una Vita: Cayetana e il folle piano contro Teresa

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Cayetana ha in serbo per Teresa una crudele vendetta. La vedova di German confessa a Ursula di essere rimasta delusa dal comportamento della sua amica di infanzia. In particolare, la dark lady di Acacias 38 è convinta che Teresa si sia introdotta nella sua vita per riprendersi piano piano la sua identità. Per tale motivo, Cayetana ammette di sentirsi usata dalla Sierra. Durante questa conversazione, la vedova De La Serna rivela alla Dicenta di essere pronta a vendicarsi contro la sua amica, con un piano molto crudele. Secondo Cayetana, Teresa potrà riprendere la sua identità solo dopo aver provato gli stessi suoi dolori. In questa circostanza, la dark lady ricorda la sua enorme sofferenza legata alle morti di German e Carlota. La Sierra potrà prendere il suo posto solo dopo aver provato addosso le sue stesse pene.

Una Vita anticipazioni: la proposta shock di Cayetana a Teresa

Una crudele vendetta per la maestrina di Acacias. Cayetana vorrebbe farle vivere le sue stesse sofferenze. Il folle piano della Sotelo Ruz prende inizio proprio con le nozze di Teresa e Fernando. Infatti, la dark lady fa una proposta scioccante alla sua amica, ovvero le chiede di indossare il suo vestito da sposa che ha indossato durante il matrimonio con German. Da qui dovrebbe iniziare la folle vendetta di Cayetana nei confronti di Teresa, che non immagina minimamente tutto ciò. La Sierra accetta, dunque, di indossare il vestito da sposa dell’amica di infanzia. La vedova di German riesce a convincerla rivelandole di volerla vedere con il suo stesso abito in quanto la sente come sua sorella.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana pronta a far soffrire Teresa

La vendetta di Cayetana su Teresa sembra, dunque, essere molto vicina. Ma chi sarà la prima vittima della dark lady? Sicuramente la Sierra non ha vita facile accanto ad una personalità forte come quella della Sotelo Ruz. Quest’ultima è da sempre disposta a tutto pur di ottenere i suoi scopi, anche a uccidere. Ricordiamo che a breve entra in scena un bambino, Tirso, il quale cambia la vita di Teresa e Fernando.