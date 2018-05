Anticipazioni Una Vita: Cayetana e Fernando fanno l’amore

Anticipazione Una Vita: Cayetana a letto con Fernando, Teresa in pericolo

Nelle prossime puntate di Una Vita, Fernando va a letto con Cayetana, tradendo così Teresa. Ma prima di svelarvi nel dettaglio questo tradimento, dobbiamo fare un passo indietro. La Sierra diventa la moglie del Mondragon, convinta che Mauro sia morto investito da un treno. Dopo la morte del suo amato ispettore, la maestrina di Acacias decide di voltare pagina insieme all’azionista del Patronato De La Serna. L’unione dei due neo sposi viene subito ostacolata da Cayetana. Quest’ultima è pronta a far vivere all’amica tutte le sofferenze che ha vissuto lei in passato e rivela il suo folle piano a Ursula. Pertanto, la dark lady inizia a corteggiare Fernando, per far provare a Teresa ciò che ha subito lei quando German la tradì con Manuela. Siccome la maestrina si rifiuta di lasciarsi andare intimamente con il Mondragon, Cayetana offre tutto il suo appoggio all’uomo, il quale si sente rifiutato dalla moglie.

Una Vita anticipazioni: Teresa insieme a Mauro, Cayetana seduce Fernando

Dopo una disastrosa festa di carnevale, Cayetana si avvicina a Fernando. I due si baciano appassionatamente e l’azionista comprende di essere fortemente attratto dalla dark lady. Teresa si allontana per qualche giorno da Acacias, raggiungendo Segovia, dove deve ritirare un premio ricevuto dal Patronato. La donna trascorre questi giorni insieme a Mauro, il quale torna in scena rivelando solo a Felipe e alla maestrina di essere ancora vivo. All’oscuro di ciò, Cayetana fa un passo avanti con Fernando, seducendolo. I due finiscono a letto, tradendo entrambi Teresa. Il mattino dopo, l’azionista si sente in colpa per quanto accaduto e considera la notte trascorsa con la dark lady un errore. Seguendo un consiglio di Cayetana, il Mondragon nasconde il tradimento a Teresa.

Anticipazioni Una Vita: Fernando tradisce Teresa con Cayetana

Cayetana finge di sentirsi in colpa, affermando che Teresa non merita un loro tradimento. A questo punto, la dark lady consiglia l’azionista a fare un passo avanti con la maestrina, per dare una possibilità al loro matrimonio, ancora non consumato. Non sapendo ancora del ritorno di Mauro, il Mondragon attende il ritorno di Teresa per avere un chiarimento.