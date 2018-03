Anticipazioni spagnole Il Segreto: Nicolas uccide l’assassino di Mariana

Il Segreto anticipazioni spagnole: Mariana incinta quando è morta, Nicolas uccide Dos Caras

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Nicolas commette un gesto inaspettato dopo aver scoperto che Mariana era incinta quando è morta. Ricordiamo che la giovane Castaneda ha perso la vita qualche tempo fa, a causa di un uomo che era ossessionato da lei. Purtroppo, Mariana ha lasciato Nicolas e la loro figlioletta ad affrontare questa situazione da soli. Ed ecco che l’assassino della Castaneda finalmente arriva a Puente Viejo. I telespettatori conosceranno il volto dell’omicida di Mariana. Emilia, Alfonso e Nicolas hanno un faccia a faccia con l’uomo. Una situazione ricca di colpi di scena nella piazza principale del piccolo paesino spagnolo. Dos Caras sceglie di raggiungere Puente Viejo per un unico obbiettivo, ovvero quello di cambiare l’opinione pubblica, facendo credere che la gente del posto è fuori di testa. Una notizia che fa sicuramente arrabbiare Nicolas e Alfonso. I due sono pronti a tutto pur di vendicare Mariana.

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Nicolas stupisce tutti e spara Dos Caras

Dos Caras arriva a Puente Viejo insieme alle autorità, per il processo dell’omicidio di Mariana. Ma ecco che Nicolas si trova di fronte ad una rivelazione inaspettata da parte dell’assasino. Quest’ultimo rivela che Mariana quando è morta aspettava un bambino. Una notizia che fa uscire di sé il povero Nicolas, il quale non riesce a trattenere la rabbia. I telespettatori vedranno, per la prima volta, un Ortuno fortemente arrabbiato e privo di ragione. Infatti, di fronte a tutti in paese uccide con una pistola Dos Caras. Il tutto accade di fronte agli occhi di Matias, Marcela, Dolores, Emilia e Alfonso. Anche le guardie civili assistono alla scena.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Nicolas arrestato

Tutti restano senza parole di fronte al gesto compiuto da Nicolas. Sicuramente nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere il fotografo spingersi a così tanto. La sete di vendetta pare gli stesse rendendo la vita difficile. Infatti, sappiamo molto bene che tra Mariana e Nicolas c’era un grande amore. I due si sono sposati e anche hanno dato anche alla luce una bambina. La notizia che fosse incinta nel momento della sua morte, ha fatto uscire fuori di sé Nicolas. L’Ortuno viene arrestato immediatamente dalle guardie ed Emilia tenta in ogni modo di trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere.