Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 12 maggio: Beatriz sfida Marcela

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Beatriz non si dà pace con Matias e Marcela

Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Hernando e Camila sono ormai decisi a lasciare Puente Viejo, Beatriz non è d’accordo con loro, visto che vuole dividere Matias e Marcela. Emilia caccia dalla locanda Aquilino e insieme ad Alfonso difende l’onore della giovane Dos Casas. Camila viene a sapere quanto accaduto e ringrazia subito la sua amica. Intanto, Matias fa di tutto per dimostrare il suo amore a Marcela. Quest’ultima, però, decide di lasciare il Castaneda, ma prima gli scrive un biglietto, attraverso il quale gli augura tanta felicità. La giovan risulta scomparsa e il figlio di Emilia e Alfonso è disperato. Il ragazzo fa subito le valigie e corre a cercarla. Ora che Marcela è andata via, Beatriz tenta di tutto per riconquistare il cuore di Matias. Aquilino ha delle grosse pretese sul Los Manantiales. Pertanto, la famiglia Dos Casas è ormai convinta di voler lasciare Puente Viejo e raggiungere la Cecoslovacchia. Matias riesce a convincere Marcela e a riportarla a casa. Beatriz affronta per l’ultima volta la sua rivale, dichiarandole che Matias non la ama. Nonostante queste parole, Marcela non si lascia intimidire.

Il Segreto anticipazioni: Saul lascia Julieta, Prudencio fa il doppio gioco

Aquilino blocca i conti bancare di Hernando. Camila riesce, però, a trovare una soluzione per raggiungere la Cecoslovacchia. Julieta riceve un’offerta di lavoro molto importante, ma non sa che accettare oppure no. Con la complicità di Donna Francisca, Prudencio continua con il suo doppio gioco. Saul lascia la donna senza darle alcuna spiegazione e così decide di andare a Salamanca. Nel frattempo, la Montenegro è convinta che Carmelo stia tramando qualcosa contro di lei e chiede spiegazioni ad Adela. Julieta continua a non comprendere quale motivo possa aver spinto Saul a lasciarla. Ma lui non vuole darle spiegazioni e resta sulla sua posizione. Donna Francisca riesce a stoppare ogni attività municipale di Carmelo. Prudencio continua a provare rabbia e invidia nei confronti di Saul. Il giovane tradisce ancora la fiducia del fratello, ma quest’ultimo non sa nulla.

Anticipazioni Il Segreto: Dolores vuole andare in Russia

Dolores vuole partire per la Russia e Gracia tenta di farla ragionare. La donna scopre, in seguito, che Pedro sta insieme a una giovane e sensuale ballerina. Dopo ciò, perde la testa e si mostra decisa a raggiungere la Russia. Dolores si sfoga con Don Anselmo e continua a negare il divorzio a Pedro. Nel frattempo, Hipolito e Onesimo procedono con la produzione del vino.