Anticipazioni Il Segreto dal 30 aprile al 5 maggio: Beatriz in pericolo

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Aquilino furioso, Marcela salva Beatriz e Matias

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto rivelano che Beatriz si allontana da Camila e Hernando, dopo uno scontro molto acceso. La giovane Dos Casas cerca consolazione proprio in Aquilino. I due coniugi comprendono che questo non è il modo giusto per far riflettere Beatriz sui suoi errori e così cercano un confronto per riappacificarsi. La giovane Dos Casas decide di partire per Madrid, dopo aver chiarito con Camila e Hernando. Ma Aquilino non accetta questa decisione e la trascina con la forza al capanno. Matias assiste alla scena e li segue. Anche Marcela vede tutto e arrivando alla capanna con un fucile riesce a salvare sia il marito che Beatriz da Aquilino. La Dos Casas non racconta a nessuno quanto è accaduto. A rivelare a Camila l’episodio ci pensa Nicolas. Non appena Hernando rientra a casa dopo un viaggio di lavoro scopre quanto è successo in sua assenza e affronta Aquilino. Quest’ultimo cerca di difendersi, dichiarando che Beatriz l’ha sedotto. Inoltre, il Benegas ricatta il Dos Casas, ammettendo di poterlo rovinare economicamente.

Il Segreto anticipazioni: Julieta pensa di lasciare Puente Viejo

Donna Francisca e Prudencio pensano a un piano per screditare la figura di Julieta di fronte alla gente del popolo. La Uriarte si ritrova improvvisamente costretta a difendere Mauricio da un’aggressione e questo la mette in cattiva luce con il resto degli operai, convinti che la donna sia dalla parte della Montenegro. Ad aiutare Julieta ci pensa Carmelo, il quale fa allontanare i poveri del paese. Prudencio vede Saul insieme alla Uriarte. La forte gelosia lo porta a confessare a Donna Francisca quanto sta accadendo tra i due giovani. La Montenegro inizia così a tramare contro questo amore. Intanto, Emilia rivela a Julieta che in Portogallo c’è una locanda in affitto. Si tratta di una grande opportunità per la Uriarte, che potrebbe iniziare una nuova vita. Consuelo condivide con lei l’entusiasmo. Quando, però, Julieta ne parla con Saul non trova l’appoggio desiderato. Infatti, l’Ortega ha in mente di continuare il progetto del defunto Tristan.

Anticipazioni Il Segreto: Marcela si sfoga con Adela, la minaccia di Aquilino

Dolores non vuole credere a quello che sta accadendo al suo matrimonio e così si convince del fatto che la richiesta di matrimonio sia solo uno scherzo di Pedro. Marcela ha un lungo sfogo con Adela, a cui dichiara di avere paura che il suo rapporto con Matias non funzionerà mai. La giovane pensa a come il marito non abbia perso tempo per correre a salvare Beatriz. Dopo ciò, Marcela prende una decisione importante. Intanto, Aquilino è pronto a rovinare la famiglia Dos Casas qualora Hernando non ritirasse la denuncia contro di lui.