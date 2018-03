Anticipazioni Il Segreto dal 26 al 30 marzo: Prudencio innamorato di Julieta

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Prudencio conoscere Julieta e si innamora

Prudencio si innamora di Julieta. Il giovane protetto di Donna Francisca incontra per la prima volta la nuova arrivata, non sapendo che si tratta della stessa persona per cui ha perso la testa Saul. Intanto, Donna Francisca decide di affidare ai due fratelli la gestione dei progetti di Tristan. La dark lady di Puente Viejo sceglie poi di andare a minacciare Candela e Severo nella pasticceria. Prudencio scopre che Julieta è la ragazza di cui si è innamorato Saul. Dopo di che, decide di rivelare alla Montenegro il luogo dove si è sistemata la donna con Consuelo e Ana. Francisca non prende affatto bene la notizia ricevuta dal giovane, tanto che scatena tutta la sua furia. Donna Francisca si presenta di fronte a tutti coloro che hanno occupato le sue proprietà. Julieta diventa la portavoce del popolo e annuncia che resteranno tutti a vivere lì. La Montenegro non prende bene questa situazione e quando rientra a casa Raimundo cerca di calmarla. Attraverso un nuovo giochetto, Onesimo e Hipolito fanno infuriare Dolores.

Anticipazione Il Segreto: la folle idea di Prudencio, Marcela scopre la verità su Matias e Beatriz

Saul corre da Julieta preoccupato per quanto accaduto con Donna Francisca. Intanto, Prudencio rivela alla Montenegro di avere un’idea per risolvere il problema delle case occupata abusivamente. Mentre Mauricio chiede a Fe di indagare su Nazaria, Prudencio vorrebbe incendiare il villaggio dove vive Julieta per aiutare Francisca. Questo scatena un tragico finale. Beatriz non riesce a dimenticare Matias e, così, non si arrende. Pertanto, si reca alla locanda e chiede un chiarimento con il suo amato. Purtroppo Marcela ascolta lo sfogo di Beatriz, restandone sconvolta. L’insistenza della giovane Dos Casas manda su tutte le furie il Castaneda, che si sente costretto a mandarla via. Marcela preferisce restare in silenzio e non rivelare a nessuno quanto ha ascoltato. Nonostante ciò, mostra le sue preoccupazioni a Emilia.

Anticipazioni Il Segreto: Hernando in difficoltà, Camila sta male

Aquilino si mostra sempre più misterioso, attraverso delle sue conversazioni telefoniche con uno sconosciuto. Dalle sue parole si intuisce che il suo obbiettivo è quello di imbrogliare Hernando, sfruttando l’attuale situazione sentimentale di Beatriz. Nel frattempo, Camila avverte dei malori, al punto che si sente molto debole. Ma questo suo disagio lo nasconde di fronte a Hernando. Quest’ultimo, intanto, affronta lo strozzino che da tempo lo minaccia. Il Dos Casas non ha i soldi per saldare il suo debito con lo strozzino e si confida con Don Anselmo, mentre Camila parla dei suoi problemi a Nicolas.