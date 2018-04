Anticipazioni Il Segreto dal 23 al 28 aprile: la sofferenza di Dolores

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Pedro chiede il divorzio a Dolores, Julieta vuole denunciare Saul

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Pedro chiede il divorzio a Dolores, causando molto dolore. Infatti, all’emporio arriva una lettera dalla Russia. Tutti sono contenti di ricevere delle notizie da parte di Pedro, ma Dolores perde l’entusiamo quando scopre la presenza dei documenti da compilare per il divorzio. La donna decide di non far notare agli altri la sua sofferenza per aver ricevuto questa spiacevole richiesta da parte di Pedro, tanto che fa credere a Hipolito che si tratta di uno scherzo. Dolores continua ad avere dei sbalzi d’umore e tutta la sua famiglia è preoccupata per lei. Nel frattempo, Onesimo e Hipolito decidono di buttarsi sulla produzione del vino. Intanto, Julieta vuole prendersi qualche momento per pensare se denunciare Saul, accusandolo così di essere stato uno degli artefici dell’incendio che ha ucciso la piccola Ana. Insieme a Severo, il sindaco è pronto a sostenerla, sebbene entrambi sappiano che questo potrebbe ritorcersi contro di loro.

Il Segreto anticipazioni: Beatriz si lascia andare con Aquilino

Matias confessa a Emilia di aver incontrato Beatriz, ma solo per chiudere definitivamente con lei. Intanto, la figlia di Hernando torna a casa distrutta. Il giovane Castaneda decide i dare delle conferme a Marcela, regalandole un orsetto di peluche. Aquilino dichiara a Beatriz di aver preso in affitto una casetta in periferia per i loro incontri segreti. Nel frattempo, la Dos Casas scopre che Matias sta per partire insieme a Marcela e questo le provoca ancora più dolore. Così, Beatriz si lascia completamente andare con Aquilino, mandando avanti una relazione segreta. Ed ecco che per le strade di Puente Viejo circolano le prime voci su questi incontri. A farne le spese sono soprattutto Hernando e Camila. I due si scontrano con Beatriz, la quale arriva anche ad allontanarsi da loro.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta torna con Saul

Alla fine, Julieta sceglie di non sporgere denuncia verso Saul, ma conferma a quest’ultimo che il loro amore è morto insieme all’incendio. In seguito, la ragazza comprende che il fratello Ortega non centra nulla con quanto accaduto ad Ana e i due tornano finalmente a formare una coppia. Julieta chiede poi a Saul di consigliare Donna Francisca circa la frutta che potrebbe essere regalata ai poveri del paese. Adela e Candela si preoccupano per l’ingenuità della giovane. Nel frattempo, Prudencio cerca di screditare Julieta agli occhi dei cittadini di Puente Viejo che sono in rivolta.