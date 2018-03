Anticipazioni Il Segreto dal 19 al 23 Marzo 2018: il ritorno di Candela

Il Segreto anticipazioni prossima settimana: Candela torna a Puente Viejo

Grandi sorprese nel corso delle prossime puntate de Il Segreto. A grande sorpresa, Candela torna a Puente Viejo. La dolce moglie di Severo fa il suo arrivo in paese, lasciando tutti senza parole. Grazie alla bontà di Gracia, la donna torna in possesso della sua pasticceria e del suo vecchio appartamento. E così, la vedova di Tristan torna a vivere insieme al suo amato e al loro piccolo bambino. Intanto, a Los Mentantiales le cose non vanno affatto bene. Hernando si rende conto che gli affari non stanno migliorando e questo fa sì che i suoi debiti aumentino. Beatriz sta sempre più male per Matias e trova una specie di consolazione nell’amicizia stretta con Aquilino.

Anticipazione Il Segreto: Beatriz chiede un appuntamento a Matias

Beatriz invia un bigliettino a Matias con cui gli chiede di incontrarsi. Alfonso scopre tutto e si fa dare da suo figlio il fogliettino con il messaggio della Dos Casas. L’uomo chiede al giovane di non promettere che nona andrà all’appuntamento. Alla fine, il marito di Marcela decide di non recarsi nel luogo in cui lo sta attendendo la sua ex fidanzata. Quest’ultima resta molto male e corre a confidarsi e a farsi consolare da Aquilino. In ogni caso, quest’uomo non ha altro che cattive intenzioni. Marcela si è ripresa e finalmente è tornata a stare bene. Matias sembra essere finalmente innamorato della donna che ha sposato e che gli sta per dare un figlio.

Anticipazioni Il Segreto: Saul e Julieta amanti segreti

Saul e Prudencio sono super felici di poter continuare a vivere a La Villa. In ogni caso, le cose iniziano a prendere una strana piega. Saul incontra di nuovo Julieta e i due si rendono conto di essersi innamorati. Per non fare infuriare Francisca Montenegro, la coppia decide di tenere la loro relazione il più segreta possibile. Intanto, Prudencio non si mostra affatto felice per suo fratello e per l’amore che prova per la giovane donna.