Anticipazioni Il Segreto dal 14 al 19 Maggio 2018: Francisca ha un ictus

Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Francisca si sente male e finisce in ospedale

Nel corso delle nuove puntate de Il Segreto in onda la prossima settimana ne vedremo delle belle. La soap opera spagnola ci regalerà infatti davvero moltissimi colpi di scena inaspettati. Partiamo da Saul e Julieta. La ragazza ha deciso di andare a Salamanca dopo l’allontanamento del suo amato. Una volta trasferitasi nella nuova città, la donna sta male e si pente di essere andata via da Puente Viejo. Anche il fratello di Prudencio è triste per non aver impedito alla fanciulla di andarsene via. Dopo un dolce confronto con Raimundo, il giovane uomo decide di dichiarare tutto il suo amore alla nipote di Consuelo. Di fronte alle parole di Saul, la donna decide di tornare indietro.

Il Segreto anticipazioni: ictus per Francisca a causa di Saul

Raimundo consiglia a Saul di raccontare tutta la verità a Francisca. Il giovane segue i consigli dell’Ulloa e svela tutti i suoi sentimenti per Julieta alla Montenegro. La cattiva della telenovela non la prende affatto bene. La signora de La Villa si sente male e viene colpita da un improvviso ictus. Di fronte a tale e grave malore, la dark-lady viene portata immediatamente in ospedale. Una volta sparsa la voce sulla salute di Francisca, Severo e Carmelo decidono di mettere in atto il loro piano di vendetta. I due sono sempre più convinti di voler agire contro la malvagia donna. Fino all’ultimo, però, Candela ha provato a far cambiare idea a suo marito.

Anticipazioni Il Segreto: Hernando, Camila e Beatriz vanno via

Mentre Hernando, Camila e Beatriz si preparano a lasciare per sempre Il Segreto, Aquilino minaccia di rovinare Los Menantiales e di licenziare tutti i dipendenti. In ogni caso, il piano dell’uomo non va a buon fine. Prima di andare via, Dos Casas firma un documenti con il quale da a Candela, Adela e Gracia il potere sulla sua parte de Los Menantiales. Le tre donne fanno sì che vada in fumo il piano del cattivissimo Aquilino.