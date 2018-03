Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Marzo 2018: Emilia contro Beatriz

Il Segreto, anticipazioni prossima settimana: Emilia affronta Beatriz

Emilia non ce la fa più a convivere con il pensiero rivolto a suo figlio Matias e Beatriz. La dolce moglie di Alfonso parla con quest’ultimo e insieme decidono di prendere in mano la situazione. I due storici protagonisti de Il Segreto credono che sia ora di parlare con Hernando e Camila. I quattro si incontrano e si confrontano su quanto accaduto tra i due giovani. I Dos Casas ne parlano con loro figlia e quest’ultima non la prende affatto bene. Beatriz decide così di affrontare la Ulloa. Si arriva perciò ad uno scontro inaspettato tra le due che, fino a poco tempo fa sembravano andare molto d’accordo. Intanto, Aquilino continua a lavorare per Los Menantiales.

Anticipazione Il Segreto: Julieta si trasferisce a Puente Viejo

Julieta è stata finalmente trovata ed Emilia la invita a fare merenda a La Locanda. La giovane fanciulla accetta l’invito della Ulloa, per poi incontra Nicolas. L’uomo la ringrazia nuovamente per aver salvato la vita di Juanita e poi le offre una grande ricompensa. La donna non accetta e rivela di voler solo trovare un lavoro per poter pagare una casa e far vivere adeguatamente sua figlia e sua nonna. La moglie di Alfonso le offre così un lavoro a La Locanda e Adela un piccolo impiego nella scuola. E così, Julieta diviene ufficialmente una nuova abitante di Puente Viejo. Intanto, a La Villa sembra andare tutto per il meglio, anche per Prudencio e Saul.

Anticipazioni Il Segreto: Saul si innamora di Julieta

Prudencio e Saul ricevono da Donna Francisca un invito inaspettato. La dark lady della soap opera spagnola chiedo ai due fratelli di restare a La Villa ancora un po’. I due accettano la proposta della Montenegro e iniziano a darsi da fare per dare il loro contributo negli affari. Intato, Saul esce per il paese e incontra per la prima volta Julieta. Tra i due sembra essere colpo di fulmine, ma Prudencio non approva.