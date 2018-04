Anticipazioni Amici, parla Maria De Filippi: Laura Pausini e altre sorprese

Amici 2018, il Serale: Maria De Filippi svela nuove anticipazioni, Laura Pausini ospite della prima puntata

Maria De Filippi ha stravolto le regole del Serale di Amici 2018. Niente coach, tutto e tutti si concentreranno solo ed esclusivamente sugli allievi. La commissione interna e quella esterna si vedranno così a rivestire il ruolo di giudici imparziali di fronte alle esibizioni dei ragazzi. In ogni caso, questa non è l’unica grande novità di quest’anno. In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Canale 5 ha svelato alcuni particolari dettagli. Quest’ano tutto andrà in onda in diretta di Sabato sera, così da poter dare al pubblico la possibilità di dire la propria. Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico del talent-show e la stessa padrona di casa rivela averlo trovato completamente diverso al precedente, ovvero Giuliano Peparini.

Maria De Filippi parla del Serale di Amici: nuove e inaspettate anticipazioni, arriva Laura Pausini

Come sempre, ogni puntata del Serale darà il benvenuto a qualche speciale ospite. A grande sorpresa, Maria De Filippi ha svelato a Tv Sorrisi e Canzone il nome dell’artistica che arriverà nel corso della prima puntata. La conduttrice ha scelto una delle più grandi artiste italiane nel mondo, Laura Pausini. La nota e amatissima cantante presenzierà al Serale di Amici e senza dubbio riuscirà a lasciare tutti a bocca aperta. La moglie di Maurizio Costanzo pare abbia deciso di partire col botto. Sempre al noto settimanale, la donna ha dichiarato che tutto ciò che va in onda in realtà non è assolutamente pensato per far sì che si vinca la gara di ascolti contro la concorrenza.

Amici, il Serale: Maria De Filippi cambia tutto e si svela

La De Filippi pensa a ciò che vuole per i suoi programmi mesi prima che la concorrenza comunichi cosa mandare in onda. Proprio per questo, al contrario di ciò che si è sempre pensato, la conduttrice non sa mai se le andrà bene o meno. In ogni caso, tutte le sue trasmissioni continuano ad avere un enorme successo.