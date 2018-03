Amici anticipazioni ultima registrazione: quali concorrenti sono passati al Serale e come sono formate la Squadra Blu e la Squadra Bianca

Tutto pronto per il Serale di Amici 17, che partirà ufficialmente sabato 7 aprile su Canale 5. Oggi, giovedì 29 aprile, si è registrata la puntata del sabato del talent show: la diretta non è stata possibile per via delle festività pasquali. Nel corso della registrazione, Maria De Filippi ha decretato tutti i nomi dei ragazzi ammessi al Serale e sono state formate le due Squadre, ovvero la Squadra Blu e la Squadra Bianca. Come fa sapere Il Vicolo delle News, i ragazzi che sono riusciti ad accedere alla parte finale della trasmissione sono: Luca (il ballerino), Daniele, Carmen, Zic, Irama, Valentina, Filippo, Biondo, Matteo. I ragazzi si aggiungono agli altri allievi già ammessi nelle ultime puntate, ovvero: Einar, Lauren, Emma, Sephora, Bryan.

Amici 17: come sono composte la Squadra Blu e la Squadra Bianca

Le Squadre di Amici di Maria De Filippi sono come sempre la Squadra Blu e la Squadra Bianca.

Squadra Bianca:

Emma

Luca (Il ballerino)

Daniele

Zic

Irama

Valentina

Filippo

Squadra Blu:

Einar

Lauren

Bryan

Carmen

Biondo

Sephora

Matteo

Maria De Filippi ha deciso di ammettere al Serale di Amici 2018 ben 14 allievi e non più 10 come si era detto all’inizio di questa edizione.

Amici 17: chi non è stato ammesso al Serale 2018

Dunque, chi non è stato ammesso al Serale di Amici 17? Grace, Nicole, The Jab, Luca Vismara, Orion e Vittorio.