Anticipazione Una Vita: Ursula tenta di soffocare Fabiana

Le anticipazioni di Una Vita vede ancora protagonista la rivalità tra Ursula e Fabiana. La vecchia istitutrice tenta di uccidere la domestica. Nelle prossime puntate vedremo la madre di Cayetana gettarsi dal balcone di Acacias 38. Scendendo nel dettaglio, Fabiana ha intenzione di incastrare la figlia, fingendo di essere statas spinta proprio da lei. Pertanto, la domestica finisce in ospedale. A scoprire quanto è realmente accaduto ci pensa proprio Ursula. Quest’ultima comprende che fino ad ora Cayetana ha mentito sulla sua salute mentale. Il suo scopo ora è quello di venire a conoscenza dei veri piani della dark lady di Acacias 38 e intende farlo proprio attravero Fabiana. Nonostante quest’ultima abbia inscenato il tutto per mettere alla luce la vera Cayetana, non vuole comunque dare altre responsabilità alla figlia. Pertanto, non vuole rivelare la verità a Ursula di quanto sta realmente accadendo alla vedova De La Serna.

Fabiana gettatasi dal balcone dopo aver scoperto le reali intenzioni di Cayetana, si ritrova ricoverata in ospedale. Ursula decide di scoprire la verità e si reca proprio dalla vecchia domestica, da cui non ottiene alcuna novità. Così, l’istitutrice cerca di soffocare con un cuscino Fabiana. Convinta che la donna sia morta chiama i medici e poi sparisce dalla struttura. Dalle anticipazioni sappiamo che la domestica riesce a sopravvivere anche in questo caso. Intanto, Cayetana continua a tramare contro Mauro. La donna è disposta a tutto pur di allontanarlo dalla sua amica Teresa. Pertanto, convince quest’ultima a fidanzarsi con Fernando. Ovviamente San Emeterio non prende bene la notizia e ancora una volta si ritrova a dover cercare una scorciatoia per incastrare una volta per tutte Cayetana.

Le condizioni di Fabiana sono critiche. La povera domestica si ritrova travolta dalle azioni della sua stessa figlia. Da sempre cerca di difenderla dalle accuse che le vengono rivolte. Ma è proprio Fabiana a trovarsi finalmente di fronte alla vera natura di Cayetana. Ursula, intanto, vaga tra loro per riuscire a mettere in atto la sua vendetta contro la Sotelo Ruz.