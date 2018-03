Anticipazione Una Vita: Teresa scopre Mauro a letto con Sara

Una Vita anticipazioni: Mauro insieme a Sara, Teresa sconvolta

Colpo di scena nelle prossime puntate di Una Vita, nelle quali Teresa becca Mauro a letto con Sara. La Sierra non ha così più alcun dubbio, ormai è convinta del fatto che il suo amato la stia tradendo con la Rubio Ortiz. E, invece, i telespettatori dovranno prestare attenzione a questo particolare. Infatti, San Emeterio non tradisce Teresa con Sara. Quest’ultima ha, in realtà, un piano con Cayetana. La nostra dark lady di Acacias 38 è disposta a tutto pur di separare la sua amica d’infanzia dall’ispettore. Ricordiamo che per l’amore che prova verso la Sierra, Mauro ha promesso che non indagherà più sulla vedova di German. Così, i due innamorati di Acacias sono riusciti finalmente a tornare insieme. Ma ecco che tra loro si inserisce proprio la misteriosa Sara. Quest’ultima inizia a mettere dei dubbi in Fernando, convincendolo del fatto che Mauro sta fingendo con Teresa. In particolare, la donna gli rivela che l’ispettore sta a fianco alla Sierra solo per incastrare definitivamente Cayetana. Niente di più falso, ma questo piano serve alla Sotelo Ruz per liberarsi di San Emeterio.

Anticipazione Una Vita: Sara complice di Ceyatana, Teresa lascia Mauro

Dalle anticipazioni sappiamo che Cayetana e Sara hanno, in realtà, stretto un accorto. Per tale motivo, la Rubio Ortiz è costretta a seguire un piano per dividere Mauro e Teresa. Pare proprio che ci riesce. La donna narcotizza San Emeterio e gli lascia credere che hanno passato la notte insieme. Teresa becca i due mentre si trovano a letto e si convince del fatto che Mauro l’abbia tradita. Ovviamente l’ispettore fa di tutto pur di riparare con la Sierra, alla quale afferma la sua innocenza. Ma ormai Teresa non intende più credere alle parole del suo amato, tanto che decide di chiudere la loro relazione per sempre. La maestrina, a questo punto, si lascia corteggiare da Fernando.

Anticipazioni Una Vita: Teresa bacia Fernando, Mauro e Fabiana indagano

Teresa si lascia andare con Fernando, finendo anche per baciarlo. Intanto, Mauro non ricorda nulla della notte di passione trascorsa con Sara. Così, decide di far chiarezza sulla situazione indagando. Nel frattempo, anche Fabiana inizia ad avere qualche dubbio. La domestica nota gli sguardi di intesa tra Cayetana e Sara, comprendendo che sua figlia è la vera causa della rottura tra Mauro e Teresa.