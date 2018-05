Anticipazione Una Vita: Simon lascia Elvira, arriva un nuovo pretendente

Anticipazioni Una Vita: Elvira e Simon nei guai, il piano di Arturo

Nuovi guai per Elvira nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni rivelano che Simon si ritrova costretto a lasciare la giovane Valverde, per non creare ulteriori problemi. Infatti, Susana minaccia il figlio, affermando di essere pronta a rivelare al colonnello il loro amore. Messo con le spalle al muro, il maggiordomo decide di tutelare Elvira e di troncare la loro relazione, senza darle alcuna spiegazione. La figlia di Arturo, però, non prende bene la decisione di Simon e inizia a mettere in mostra il suo aspetto ribello. Infatti, durante una festa di carnevale si veste da uomo e dà scandalo baciando Maria Luisa sulle labbra. Il colonnello non viene a sapere quanto accaduto, fortunatamente, ma intanto prende una decisione importante. Elvira dovrà convolare a nozze con Burak Demir, un uomo misterioso che giunge ad Acacias 38. Arturo chiede alla figlia di comportarsi bene di fronte al nuovo arrivato. Il Valverde spiega alla giovane che dovrà condividere degli affari con Burak. In realtà, le intenzioni del colonnello sono altre.

Una Vita anticipazione: Elvira deve sposare Burak Demir, il pretendente scelto da Arturo

Elvira è convinta di dover approfittare di questa situazione per ingelosire Simon. La situazione è destinata a complicarsi. La giovane Valverde si mostra incantata di fronte ai discorsi fatti da Burak, tanto che sottolinea di essere felice quando il maggiordomo è nelle vicinanze. Tocca proprio al Gayarre scoprire cosa, in realtà, sta tramando il colonnello. Simon deve conservare, per ordine di Arturo, un contratto firmato da Demir. Casualmente il maggiordomo legge la documentazione e comprende subito che il Valverde intende far sposare Elvira con Burak. Per evitare che ciò avvenga, il figlio di Susana tenta di avvisare la sua amata, che però continua a essere ribelle.

Una Vita anticipazioni: Simon vuole salvare Elvira

Dopo il bacio con Maria Luisa e il finto interesse nei confronti di Burak, Elvira continua a essere ribelle di fronte agli occhi di Simon. Quest’ultimo cerca di parlare da solo con la giovane, che però si rifiuta di avere una conversazione con lui. Presto la giovane Valverde si ritrova a dover affrontare la decisione del padre. A questo punto, possiamo immaginare la reazione di Elvira quando scopre che dovrà sposare Burak.