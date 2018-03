Anticipazione Una Vita: Simon è il figlio di Susana, colpo di scena

Una Vita anticipazioni: Susana è la madre di Simon Gayarre

Simon è arrivato ad Acacias 38 portando con sé un grande segreto. Il giovane e bellissimo maggiordomo della famiglia Valverde è in cerca della sua vera madre. Il ragazzo ha infatti vissuto tutta la sua vita in un orfanotrofio insieme a tantissimi altri bambini abbandonati proprio come lui. A Una Vita sono attesi davvero molti colpi di scena. Dopo aver indagato sul passato e sulle origini di ogni donna del quartiere, Gayarre comprende che la persona che sta cercando non è altri che la sarta del paese, Donna Susana. Il giovanotto si reca nella sartoria, dove vi trova lo stesso santino che lui stesso conserva in soffitta. Per far capire qualcosa in più alla madre di Leandro, Simon lascia nel negozio la ciocca di capelli biondi che ha custodito con grande gelosia per tutti questi anni.

Anticipazione Una Vita: Simon rivela a Donna Susana tutta la sua verità

Susana resta senza parole nel momento in cui Simon le rivela tutta la verità. Il giovane è stanco di fare finta di niente e per questo racconta alla sarta di Acacias 38 il suo grande segreto. La donna nega tutto. Successivamente, la signora cerca di offrire del denaro all’uomo, invitandolo a lasciare per sempre il quartiere. Gayarre è deluso dal gesto della signora e decide di non accettare alcun compresso e di restare in paese. In tutto ciò, la madre di Leandro escogita un piano per poter riuscire a distruggere ogni traccia del legame di sangue con il maggiordomo dei Valverde.

Anticipazioni Una Vita: Simon distrutto da Donna Susana

Donna Susana si reca in soffitta con alcune scuse e entrando in camera di Simon ruba il cofanetto dove il ragazzo tiene tutti i suoi ricordi. La donna si lascia andare ad un doloroso pianto e successivamente decide di bruciare tutto. E così, in pochi minuti, la sarta di Acacias 38 elimina tutte le prove che la legano al povero Gayarre.