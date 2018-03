Anticipazione Una Vita: Rosina torna con Liberto, la sfida a duello di Arturo

Anticipazioni Una Vita: Rosina e Liberto di nuovo insieme, Arturo geloso

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Rosina e Liberto tornano insieme, ma Arturo non la prende molto bene. Abbiamo visto, nel corso delle ultime puntate andate in onda, che la vedova Hidalgo si è dimostrata abbastanza gelosa dell’avvicinamento avvenuto tra Liberto ed Elvira. I due sono costretti a frequentarsi per volere del colonnello Valverde. In realtà, il nipote di Susana è ancora innamorato di Rosina. Quest’ultima decide, così, di avvicinarsi ad Arturo, il quale si mostra particolarmente interessato a lei. Durante le prossime puntate, il colonnello pretende un certo tipo di comportamento da parte della Hidalgo, che avrebbe userebbe dei modi troppo espansivi per comunicare con gli altri abitanti di Acacias. Ma non solo: Arturo ha anche intenzione di avere il controllo sugli affari della donna. Intanto, Rosina deve ancora affrontare la causa legata alla morte di Guadalupe, di cui è stato accusato Pablo. La Hidalgo vorrebbe veder tornare a casa il genero e la figlia. Pertanto, chiede a Felipe di aiutare Pablo ad ottenere l’indulto.

Una Vita anticipazioni: Rosina e Liberto si baciano, Arturo furioso

La lontananza di Pablo e Leonor fa soffrire non poco la nostra Rosina, la quale si confida con Liberto. Infatti, quest’ultimo sa bene come stanno le cose, visto il bel rapporto che aveva instaurato con i due giovani. Ed ecco che tra una rassicurazione e l’altra, Rosina e Liberto si baciano. Parliamo di baci appassionati per le vie di Acacias, che non passano inosservati. Infatti, ad assistere al loro incontro tocca ad Arturo, il quale non prende bene quanto visto. Infatti, vedremo il colonnello Valverde accusare Rosina di avere una relazione con uomo più piccolo di lei. Arturo affronta anche Liberto a cui rivela anche di essere riuscito a disonorare sua figlia Elvira.

Anticipazione Una Vita: duello all’ultimo sangue tra Arturo e Liberto

Da questo momento, vi anticipiamo che assisteremo a dei colpi di scena. Infatti, Arturo si dimostra geloso di Rosina, tanto da chiedere a Liberto una sfida a duello. Il colonnello invita il suo nemico a casa, dove gli rivela tutti i dettagli per il combattimento. Qui, Liberto scopre di dover sfidare l’uomo con delle pistole. Dunque, uno dei due dovrà morire. Nel frattempo, anche Elvira e Simon si scambiano un appassionante bacio.