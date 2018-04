Anticipazione Una Vita: Pablo torna, che fine ha fatto Leonor?

Una Vita anticipazioni: Pablo torna senza Leonor, Rosina sconvolta

Pablo e Leonor erano stati costretti a fuggire da Acacias 38 a causa della condanna che aveva ricevute il buon uomo. In ogni caso, il colpo di scena è dietro l’angolo. Felipe riesce infatti ad ottenere l’indulto per il suo assistito. Il figlio della dolce e defunta Guadalupe può finalmente tornare a casa insieme alla sua amata moglie. Purtroppo, però, le cose vanno diversamente. Quando il genero di Donna Rosina riappare in quartiere è da solo. I due coniugi si erano divisi a causa delle guardie che continuavano imperterrite a cercarli. Alla fine, però, non sono mai riusciti a riunirsi, tant’è che Pablo aveva iniziato a pensare che la sua donna fosse stata catturata e che fosse tornata a casa da sua madre.

Anticipazione Una Vita: che fine ha fatto Leonor, è morta?

Rosina è sconvolta nel vedere Pablo da solo. La donna non riesce a capire come sia possibile che la sua dolce figlia non sia tornata ad Acacias 38. La signora è distrutta dal dolore e comincia ad inveire contro suo genero. La vedova Hidalgo ha paura che la sua bambina sia morta e da tutta la colpa a Pablo. Quest’ultimo non sa cosa fare e non riesce a capire dove sia potuta finire sua moglie. In ogni caso, le prossime anticipazioni di Una Vita ci danno buonissime notizie. Leonor non è affatto morta e anche lei è destinata a ritornare al centro dell’attenzione.

Anticipazioni Una Vita: Leonor torna ad Acacias 38

Leonor torna ad Acacias 38 insieme ad una donna di colore. La giovane ragazza non è più la stessa di quando è fuggita dal paese. La figlia do Rosina non sembra neanche essere più innamorata di suo marito Pablo. Quest’ultimo resta senza parole e cerca di capire cosa sia accaduto alla sua amata. Fortunatamente, sappiano che alla fine la donna riuscirà a tornare in sé. Purtroppo, però, un’altra improvvisa tragedia lascerà tutti i telespettatori della soap opera spagnola con l’amaro in bocca.