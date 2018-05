Anticipazione Una Vita: Pablo condannato a morte, Rosina bacia Liberto

Una Vita anticipazioni: Pablo condannato a morte, Rosina si consola con Liberto

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Pablo viene condannato a morte e Rosina si consola con Liberto. Il giovane figlio di Guadalupe è ormai lontano da Acacias e dal tribunale arriva una comunicazione che manda in confusione la vedova Hidalgo. Quest’ultima sa che suo genero è innocente, ma è comunque accusato dell’omicidio di Guadalupe. La sua fuga con Leonor ha complicato ancora di più la situazione. Infatti, Pablo deve essere processato in contumacia. Rosina appare disperato di fronte a questa terribile notizia e si sfoga con Liberto. Durante questo sfogo, i due si scambiano un lungo bacio. La coppia viene, però, vista da Arturo. Il colonnello non accetta di essere stato tradito dalla vedova Hidalgo e così decide di affrontare il nipote di Susana. Scendendo nel dettaglio, il Valverde sfida Liberto in un duello all’ultimo sangue. Rosina, Simon ed Elvira tentano di salvare la vita del giovane chiedendo ad Arturo di evitare questo terribile duello.

Anticipazione Una Vita: Arturo furioso con Liberto e Rosina

Arturo sceglie di sfidare Liberto a un duello all’ultimo sangue. Tutti cercano di farlo ragionare, ma ormai l’uomo sembra essere convinto della scelta che ha fatto. Il nipote di Susana decide, così, di non tirarsi indietro. Rosina gli chiede di non accettare la sfida del colonnello, ma Liberto le confessa finalmente il motivo per cui è costretto a farlo. Il giovane rivela alla vedova Hidalgo che Elvira ama Simon. Pertanto, non potendo dire la verità al Valverde, non può evitare questo rischioso duello. A cercare di evitare la peggio ci pensa anche Susana. La sarta si reca a casa di Arturo, a cui chiede di lasciare stare il nipote. Ma Valverde reagisce male, la umilia e poi la caccia anche fuori.

Anticipazioni Una Vita: Pablo ancora nei guai, Arturo sfida Liberto

Intanto, Felipe cerca di far rinviare il processo a Pablo in contumacia, ma non ottiene un risultato positivo. Così, vediamo che il figlio di Guadalupe viene condannato a morte. Rosina si ritrova in una situazione difficile da affrontare. La donna si sente sola, poiché sua figlia Leonor non fa neanche avere notizie di sé. A darle aiuto ci pensa Liberto, che però ora deve anche affrontare l’ira di Arturo.