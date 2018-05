Anticipazione Una Vita: Felipe vicino a un’altra donna, la reazione di Celia

Anticipazioni Una Vita: il matrimonio di Felipe e Celia è annullato

Sappiamo bene che una delle coppie più amate di Una Vita stanno mettendo fine al loro matrimonio. Stiamo parlando di Felipe e Celia. In particolare, quest’ultima ha scelto di chiudere per sempre con l’avvocato, cercando anche l’annullamento delle loro nozze. In scena è entrata anche Consuelo, la quale è arrivata ad Acacias dopo la partenza della figlia verso l’Inghilterra. Tra qualche puntata, Celia torna nel piccolo quartiere spagnolo e conferma tutto ciò che è stato detto dalla madre, ovvero che vuole l’annullamento del suo matrimonio con Felipe. L’Alvarez Hermoso sente per la prima volta la moglie parlare della fine del loro rapporto con forza e decisione. Nel frattempo, l’avvocato scopre che Consuelo è malata. La donna è costretta a rivelare alla figlia di avere pochi giorni di vita. Ovviamente questa confessione fa cadere Celia nello sconforto. Consuelo decide di lasciare Acacias per non vivere i suoi ultimi giorni vicino alla figlia.

Una Vita anticipazione: Felipe vicino a una nuova cameriera della Deliciosa, Celia stupisce Trini

Consuelo saluta Celia con una lettera e dopo qualche giorno le fa avere la sua eredità e i documenti ufficiali dell’annullamento del matrimonio con Felipe. Dunque, gli Alvarez Hermoso non sono più marito e moglie. L’avvocato subito dopo instaura un’amicizia con una nuova cameriera de La Deliciosa. L’uomo resta affascinato dalla bellezza della giovane, tanto che inizia a mettere in atto la sua arte seduttiva. In questo modo, Felipe riesce ad avere un appuntamento con la cameriera la sera stessa. Celia comprende subito che l’ormai ex marito ha iniziato a provare interesse per un’altra donna. La donna rivela a Trini che spera di poter vedere Felipe a fianco di una persona che possa renderlo felice. Dunque, questa volta Celia non si mostra gelosa dell’Alvarez Hermoso, poiché sa che entrambi devono andare avanti.

Una Vita anticipazioni: Felipe e Celia si riavvicinano

Nonostante ciò, dalle anticipazioni spagnole sappiamo che Celia e Felipe tornano a guardarsi negli occhi come un tempo. L’avvocato sta vicino all’ex moglie durante la scoperta della malattia di Consuelo. Non solo, Celia aiuta l’Alvarez Hermoso ad affrontare i problemi riguardanti la presunta morte di Mauro. Dunque, presto il pubblico potrebbe rivedere la coppia tornare a essere felice insieme.