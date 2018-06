Anticipazione Una Vita: Felipe dimentica Celia con Mariana

Una Vita anticipazioni: Felipe bacia Mariana dopo l’annullamento del matrimonio con Celia

La storia d’amore tra Felipe e Celia è sempre stata molto burrascosa. Dopo tantissimi bassi, i due hanno deciso di lasciarsi definitivamente. La dolce donna ha compreso di non essere più in grado di perdonare i continui tradimenti di suo marito. Nonostante ciò, l’avvocato ha cercato il perdono di sua moglie fino all’ultimo minuto, senza però ottenere alcun risultato. Dopo l’arrivo di Consuelo ad Acacias 38 le cose non hanno fatto altro che peggiorare. La Alvarez-Hermoso è tornata in paese ed è riuscita ad annullare le nozze alla Sacra Rota anche grazie all’aiuto di sua madre. Quest’ultima è poi andata via perché molto malata, lasciando però in eredità alla sua amata tutti i suoi averi. Una volta tornati single, i due ex coniugi hanno preso due strade completamente diverse.

Anticipazione Una Vita: Felipe corteggia Mariana dopo Celia

Dopo la fine del matrimonio con Celia, Felipe mette gli occhi su Mariana. La ragazza è una delle nuove cameriere de La Deliciosa e con la sua bellezza cattura immediatamente l’attenzione dell’avvocato di Una Vita. Dopo alcune avance, l’uomo riesce ad avere un appuntamento per la donna e alla fine si baciano. In ogni caso, le cose non vanno affatto bene. A quanto pare, Alvarez-Hermoso è ancora molto scosso per come sono andate a finire le cose con la donna che fino a poco tempo prima era sua moglie. Sembrerebbe proprio che Felipe non sia ancora riuscito a superare il dolore per la fine del suo matrimonio con Celia.

Anticipazioni Una Vita: Celia non pensa più a Felipe?

In tutto ciò, anche Celia si rende conto che Felipe ha una nuova fiamma. L’Alvarez-Hermoso rivela alla sua amica Trini non essere affatto turbata e di sperare che il suo ex riesca a trovare una donna il prima possibile. In ogni caso, le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che ci ritroveremo presto di fronte ad un nuovo triangolo amoroso.