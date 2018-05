Anticipazione Una Vita: Elvira e Simon fanno l’amore, l’ira di Arturo

Anticipazioni Una Vita: Elvira e Simon trascorrono una notte di passione

Elvira e Simon nelle prossime puntate di Una Vita si lasceranno trasportare dalla passione. Sin da subito la giovane Valverde ha dimostrato il suo forte interesse per il maggiordomo, che dopo qualche tempo ha scelto di ricambiare. Ma il loro rispettivo posto nella società non può che complicare il tutto. Infatti, la coppia non ha vita facile con Arturo, il quale avrebbe voluto vedere la figlia convolare a nozze con Liberto. Il colonnello inizia a essere vicino alla verità. Dunque, presto il Valverde riesce a intuire che Elvira si vede con un uomo segretamente. Non può di certo pensare che si tratti proprio di Simon, ma la giovane viene colta in flagrante. Il maggiordomo è molto triste per la sua attuale situazione con Susana. La sarta non vuole avere niente a che fare con il figlio. Infatti, la donna brucia tutti gli oggetti che un giorno potrebbero collegarla a Simon. Questo gesto non passa inosservato agli occhi del giovane, che appare visibilmente dispiaciuto.

Una Vita anticipazione: Arturo coglie in flagrante Elvira

Simon non può trattenere il forte dispiacere che prova nei confronti di Susana. Il maggiordomo è giunto ad Acacias con il solo scopo di ritrovare sua madre. Ma la sarta non ha alcuna intenzione di confermare il suo legame con il giovane. Quest’ultimo tenta in tutti i modi di avvicinarsi alla donna, che però diventa sempre più distante. A consolare Simon in questo periodo difficile ci pensa proprio Elvira. I due vivono insieme una notte di forte passione. Finalmente i telespettatori vedranno la coppia lasciarsi andare nella stanza del maggiordomo in soffitta. La Valverde passa la notte fuori casa e questo dettaglio non passa inosservato agli occhi di Arturo.

Una Vita anticipazioni: Elvira si lascia andare con Simon, ma Arturo potrebbe scoprire tutto

La giovane Valverde viene colta in flagrante mentre torna a casa dopo aver trascorso una notte magica nel letto con il maggiordomo. Elvira e Simon fanno l’amore per la prima volta e ovviamente Arturo non sa nulla del loro avvicinamento. Il Valverde cerca così spiegazioni alla figlia, la quale rivela di essere andata a messa insieme a Maria Luisa. Il colonnello non crede alle parole della figlia e inizia a indagare. Questo segna l’inizio di un lungo calvario per Elvira e Simon. Intanto, la Valverde fa scoppiare uno scandalo baciando Maria Luisa.