Anticipazione Una Vita: Elvira bacia Maria Luisa, lo scandalo

Anticipazioni Una Vita, scandalo ad Acacias 38: il bacio tra Elvira e Maria Luisa

Gli scandali non sono mai abbastanza, soprattutto se parliamo di telenovele spagnole come Il Segreto e Una Vita. Questa volta, due protagoniste di Acacias 38 la combinano davvero grossa. Elvira Valverde è sempre pronta a tutto pur di provocare il suo severissimo padre. In vista del carnevale, gli abitanti del quartiere hanno organizzato una divertente festa in maschera per le vie del paese. La figlia del colonnello trova il tutto molto divertente e per questo motivo non vede l’ora di prendere parte al party. In ogni caso, Arturo non vuole permettere alla sua adorata di partecipare ad una festa che lui stesso reputa immorale. Inutile dire che questo nuovo divieto fa sì che la giovane e dolce fanciulla ne combini un’altra delle sue.

Una Vita anticipazione: Elvira bacia in bocca Maria Luisa

Grazie all’aiuto di Trini, Elvira riesce a convincere suo padre a darle il permesso di partecipare alla festa di carnevale organizzata ad Acacias 38. L’unico divieto è quello di non mascherarsi. Ovviamente, la Valverde non ascolta le parole di Arturo e si traveste. Una volta arrivata al party in piazza, la ragazza inizia a ballare in modo sensuale e del tutto inappropriato al fianco di Maria Luisa. Successivamente, a grande sorpresa, la donna bacia sulle labbra la figlia di Ramon davanti a tutti i presenti. Inutile dire che i presenti restano a bocca aperta di fronte a tale immagine.

Una Vita anticipazioni: Arturo infuriato con Elvira

Elvira finisce sulla bocca di tutti a causa del suo gesto. Oltre ad Arturo, Anche Ramon si infuria con sua figlia Maria Luisa. In ogni caso, il colonnello Valvede decide di non rimproverare la sua amata per non darle poi la possibilità di pensare e mettere in atto una nuova provocazione contro di lui.