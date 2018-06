Anticipazione Una Vita dal 25 al 29 Giugno 2018: Leonor è viva

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Leonor non è morta e torna ad Acacias 38

La prossima settimana Una Vita ci regalerà grandissimi colpi di scena, uno più inaspettato dell’altro. Pablo osserva alcuni oggetti appartenenti ad un corpo trovato morto a Corodba. Il buon marito di Leonor riconosce in questi effetti personali alcune cose che sembrano appartenere proprio alla sua amata. L’uomo è sconvolto e anche la reazione di Donna Rosina non è delle migliori. La vedova di Don Maximiliano perde le staffe contro suo genero e lo manda via di casa. Il figlio della dolce e defunta Guadalupe non riesce a credere che sua moglie possa essere stata uccisa e per questo decide di mettersi in viaggio e andarla a cercare. Alla fine, mentre tutti stanno dando in modo simbolico l’ultimo saluto alla bellissima donna, la diretta interessata fa ritorno a Calle Acacias. Leonor non torna sola, ma in sua compagnia c’è una donna di colore di nome Habiba. In ogni caso, noi telespettatori ci renderemo immediatamente conto che la Hidalgo è cambiata.

Una Vita anticipazione: Cayetana svela a Ursula il suo piano contro Teresa

Cayetana non è affatto diventata buona, nonostante faccia finta di essere amica di Teresa. La dolce maestra sta soffrendo moltissimo per la morte di Mauro, che come già vi abbiamo anticipato è in realtà ancora vivo. La Valdesace pare pronta a togliersi la vita, ma la Sotelo-Ruz riesce a impedirlo. Intanto, Fernando chiede alla bella maestra di Acacias 38 di tornare a dare lezioni al piccolo Tirso. Durante una giornata di studio, il bambino si sente male e perde completamente la vista. L’algida bionda richiede l’aiuto di uno dei più rinomati dottori della regione e alla fine, Tirso torna a vedere. Mentre la moglie del defunto German continua ad essere carina e premurosa nei confronti di Teresa, in una conversazione con Ursula rivela le sue vere intenzioni.

Una Vita anticipazioni: il piano di Cayetana

Cayetana svela di voler rovinare del tutto la vita di Teresa. Dopo aver tolto di mezzo Mauro, la Sotelo-Ruz ha intenzione di uccidere tutte le altre persone vicine alla maestra. Il primo sarà Fernando, per poi arrivare anche al piccolo ed innocente Tirso.